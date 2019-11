Hiljuti lõppenud konkursile laekus seitsme kandidaadi sooviavaldus, kelle seast aga Helme sobilikku inimest sellele kohale ei leidnud, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

"Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika on olulised valdkonnad, mis on mulle südamelähedased ja kus pean väga tähtsaks, et tulevane asekantsler jagaks minu vaateid valdkonna arendamisel. Loodan uue konkursi raames sellise partneri leida," märkis minister.

Alates jaanuarist kuni uue asekantsleri ametisse asumiseni täidab puuduva asekantsleri ülesandeid kantsler Lauri Lugna.

Konkursile saab kandideerida kuni jaanuari keskpaigani.

Siseministeerium otsis konkursiga kahte asekantslerit: sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantslerit ning rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantslerit.

8. novembril valis tippjuhtide valikukomisjon mõlemal konkursil välja ühe kandidaadi, kes esitatati vastavalt siseministrile ja rahvastikuministrile.

Rahvastikuminister Riina Solman kinnitas 12. novembril rahvastikupoliitika asekantsleriks Raivo Küüdi, kes praegu töötab Helme juures sisejulgeoleku asekantslerina. Küüt vahetab kantsleri valdkonda alates 1. jaanuarist.

Kelle esitas tippjuhtide valikukomisjon Küüdist vabanevale sisejulgeoleku asekantsleri kohale ja kelle Helme jättis kinnitamata, ei ole avalikustatud.