Iraagi valitsus kuulutas välja mitu reformi, et leevendada kogu riigis puhkenud valitsusvastaseid meeleavaldusi, milles on surma saanud juba üle saja inimese.

Kavas on maareform, kohustusliku sõjaväeteenistuse korra muutmine ja vähekindlustatud perede toetuste suurendamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reformidega üritatakse vähendada noorte tööpuudust, mis ulatub Maailmapanga andmetel 25 protsendini.

Seni on Iraagi suurim tööandja avalik sektor, kuid viimastel aastatel pole ülikoolilõpetajad seal enam tööd leidnud.

Iraagi siseministeeriumi andmetel on kuus päeva pealinnas ja riigi lõunaosas kestnud rahutustes saanud surma 104 inimest, kaasa arvatud kaheksa julgeolekujõudude liiget. Rahutustes on viga saanud 6107 inimest, kellest rohkem kui 1200 on julgeolekujõudude liikmed, ütles ministeeriumi pressiesindaja Saad Maan.

Protestid algasid teisipäeval ning pole selge, kas numbritesse arvutati pühapäevased ohvrid.