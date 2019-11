Narva suurimas ametiühingus on 850 liiget, üle poole neist on Eesti Elektrijaama töötajad. Zaitsevi jätkamise poolt hääletas valdav enamik valimiskoosoleku delegaatidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Andrei Zaitsevi hinnangul olid eelnevad viis aastat elektrijaamade töötajate jaoks väga rasked ja kuigi suuremaid koondamisi õnnestus vältida, on põlevkivielektrijaamade tulevik ebaselge.

Ametiühingu peamiseks ülesandeks peab Zaitsev võitlust põlevkivienergeetika säilimise nimel.

"Me kõik näeme, et olukord energeetikas on viimasel ajal küllaltki keeruline ja meie esmane ülesanne on meie energeetika säilitamine, inimeste töökohtade ja tööhõive säilitamine ning loomulikult, et töötajate olukord praegusest halvemaks ei muutuks," rääkis Zaitsev.