"28. augusti piketti ei tule," ütles energeetikute ametiühingujuht Andrei Zaitsev teisipäeval ERR-ile. "Oleme tänaseks saanud ministritelt kõik vastused selle kohta kuidas ja mis mahus jätkub Eesti põlevkivienergeetika. Need vastused on kinnitatud dokumentaalselt. Mis edasi saab, näitab elu, kuid vajadus 28. augustil pikett korraldada on ära langenud," rääkis Zaitsev ERR-i venekeelsetele raadiouudistele.

Tema sõnul ei ületa koondatavate arv 350 inimest, äsja vastuvõetud uue tootmisplaaniga täpsustatakse aga koondatavate täpne hulk. Zaitsevi teada peaks Eesti Energia juht Hanno Sutter avalikustama lõplikud arvud 3. septembril, kui ta külastab kontserni ettevõtteid Ida-Virumaal.

Energeetikute ametiühing avalikustas protestide plaani 9. augustil ning viis päeva hiljem kohtusid ametiühingute juhid majandusminister Taavi Aasa ja rahandusminister Martin Helmega. Valitsus lubas hiljem, et kuni 2023. aastani peavad Narva elektrijaamad tagama vähemalt 1000 MWh mahus elektriernergia tootmise aastas, mistõttu ei ole Eesti Energial vaja nii palju töötajaid koondada kui algul teatatud ning töö kaotab maksimaalselt 350 inimest.

Kriis Eesti energeetikas teravnes tänavu kevadel, kui põlevkivil töötavad Narva elektrijaamad olid sunnitud CO2 kvootide kallinemise ja odava importelektri tõttu oma tootmist piirama. Alates aasta algusest on Eesti Energia koondanud 500 töötajat ja suveks saadeti veel 1300 töötajat sundpuhkusele. Majandusministeeriumi kevadise hinnangu kohaselt võinuks Narva elektrijaamades töö kaotada 800 - 1000 energeetikut, aga arvestades ka nende perekondi võinuks Ida-Virumaal ilma sissetulekuta jääda üle 6000 inimese.