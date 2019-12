WTO: EL pole täitnud korraldust lõpetada ebaseaduslik abi Airbusile

WTO otsuste täitmise komisjon leidis oma otsuses, et EL ei onud astunud piisavaid samme lõpetamaks Euroopa Airbusi peamise rivaali Boeingu kahjustamist.

EL-ilt oodatakse edasikaebamist, ehkki USA teeb kõik takistamaks WTO apellatsioonikohtul langetamast otsust iga uue apellatsiooni üle.

USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer tervitas esmaspäeval WTO otsust.

"Vaja on tugevaid meetmeid veenmaks EL-i, et tema huvides on likvideerida need turgu moonutavad subsiidiumid nüüd ja tulevikus, nii et meie tööstused saaksid konkureerida võrdsetel tingimustel," ütles Lighthizer avalduses.

Esmaspäevasele otsusele reageerides märkis Euroopa Komisjon, et WTO komisjon tegi "hulga tõsiseid õiguslikke vigu EL-i tegevuse hindamisel", ja ütles, et tema soovitatud järgimisviisid oleksid suurele osale WTO liikmetest väga probleemsed.

"Euroopa Komisjon otsustab selle hinnangu alusel oma tegevuse, seal hulgas võimaluse esitada apellatsioonikaebus, et need õiguslikud vead parandataks," ütles EK avalduses.

USA ähvardab Prantsusmaad uute tollidega digiteenuste maksu eest

USA ähvardas esmaspäeval kehtestada kuni 100-protsendised imporditollid 2,4 miljardi dollari väärtuses Prantsuse kaupadele vastuseks digiteenuste maksu eest, mis Washingtoni hinnangul on diskrimineeriv.

Prantsuse veinid, jogurt ja Roqueforti juust on nende kaupade nimekirjas, millele võidakse kehtestada tollid juba jaanuari keskpaigas.

Otsus "saadab selge signaali, et USA astub samme digimaksu režiimide vastu, mis diskrimineerivad või panevad muul viisil USA ettevõtetele põhjendamatu koormuse," ütles USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer avalduses. Ta hoiatas, et Washington kaalub uurimise laiendamist, et vaadata üle samalaadsed maksud Austrias, Itaalias ja Türgis.

"USA kaubandusesindaja on keskendunud astuma vastu Euroopa Liidu liikmesriikide kasvavale protektsionismile, mis ebaõiglaselt on suunatud USA kompaniide vastu, seda kas digiteenuste maksu või teiste jõupingutuste kaudu, mis võtavad sihikule juhtivad USA digiteenuste kompaniid," märkis Lighthizer avalduses.

Lighthizeri esitas raporti, milles jõuti järeldusele, et Prantsuse digiteenuste maks diskrimineerib USA ettevõtteid, on vastuolus rahvusvahelise maksupoliitika põhimõtetega ning on ebatavaliselt suur koormus asjaga seotud USA kompaniidele.

14. jaanuarini on võimalik esitada kommentaare kavandatud vastumeetmete kohta ning seejärel asub kaubandusesindaja edasi tegutsema.

Prantsusmaa kiitis juulis heaks kolmeprotsendise maksu kehtestamise veebihiidude nagu Google, Amazon ja Facebook käibele. Seadusega tahetakse takistada maksude vältimist suurfirmade poolt, mis on oma peakontorid Euroopa Liidus viinud madala maksumääraga riikidesse. Praegu ei maksa need firmad sisuliselt üldse maksu teistes liikmesriikides, kus nad käivet teevad, nende seas Prantsusmaal.

Seaduse järgi peavad digihiiud, mille ülemaailmne käive ületab 750 miljonit eurot ja käive Prantsusmaal 25 miljonit eurot, hakkama maksma Prantsusmaal teenitud käibe pealt kolmeprotsendist maksu. See võib mõjutada ka firmasid nagu Airbnb ja Uber.