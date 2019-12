"Selle valitsuse koalitsioonileppes on kirjas, et me uusi makse ei tee. Ehk kui me räägime digimaksust, siis üks teema on see, kas seda saab teha või ei saa, teine teema aga see, kas me seda tahame teha või ei taha. Ja vastus on see, et vähemalt kaks erakonda selles valitsuses on sellised, kes uusi makse ei taha," rääkis Helme (EKRE) usutluses ERR-ile.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Isamaa on teatanud, et ei soovi uute maksude kehtestamist Eestis.

Lisaks ei soovi Eesti digimaksu ühepoolset kehtestamist ka seetõttu, et see puudutaks peamiselt USA päritolu suuri ettevõtteid, mille vastu on väga jõuliselt Ameerika Ühendriikide praegune valitsus ja seega tekitaks see pingeid Eesti ja USA suhetes.

"Kui paneme kokku vastuse alguse, et me ei taha uusi makse ja vastuse lõpu, et see tekitab meile poliitilise vastasseisu Ameerika Ühendriikidega, siis ma ei näe erilist realistlikku šanssi, et me lähiaastatel sellega edasi liiguks," tõdes Helme.

Euroopa Liidu rahandusministritel ei ole õnnestunud kokku leppida ühtset lähenemist suurte digiettevõtete nagu näiteks Google, Apple, Facebook ja Amazon (koondnimetusega GAFA) suhtes, mis teenivad tulu küll enamuses maailma riikides, kuid makse neis valdavalt ei maksa. Seetõttu on mitmed suured Euroopa Liidu riigid teatanud, et kavatsevad neid ettevõtteid ise maksustama hakata. Euroopa Liidu üleste maksude kehtestamine nõuab riikide ühehäälset otsust.

Lisaks käivad digimaksu kehtestamise üle konsultatsioonid ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) raames. Siiani on lahtine nii see, kellele digimaks kohaldub kui ka see, kuidas seda arvestatakse, mille pealt maksu võetakse või mis on maksumäär.

"See on täesti põhjendatud arutelu, et firmad, mis ka Eestis teenivad ja väga väikest maksu maksavad või praktiliselt üldse ei maksa - et kas me peame sellega nõus olema. Kui me ütleme, et rahvusvahelised suurkorporatsioonid nagu pangad peavad Eestis makse maksma, siis võime öelda, et ka need firmad peaksid Eestis makse maksma," rääkis Helme. "Aga kuna need on täiesti uue ärimudeliga firmad, siis ei ole maailmas välja mõeldud või vähemalt ei ole tekkinud ühtset arusaama, kuidas neid maksustada. Ameerika näeb väga selgelt, et see käib nende tulu arvelt, et see takistab nende firmade tegevust rahvusvahelistel turgudel viisil, mis vähendab nende maksutulu. Ja siin on suur konflikti koht," tõdes rahandusminister.