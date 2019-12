"Päris palju on kinni ka selles, kuidas ettevõte, kelle suhtes on kahtlus, käitub. Meil on praegu näha, kuidas M.V. Wool väga selgelt käitub, et oma positsioone kaitsta," rääkis Padar "Vikerhommikus".

Padar soovis M.V. Woolile edu, kui lisas samas, et kui on probleem, siis ei saa seda eitada.

"Meil on teine näide Oskari lihatööstusest eelmisel nädalal, kus ettevõte väga selgelt ja avatult rääkis ära, kus neil probleem oli," viitas kunagine põllumajandusminister ja Euroopa Parlamendi endine saadik Padar.

"On kaks suhtlemisviisi. Me näeme ka praegu Euroopas, kus on avastatud listeeria juhtumeid, siis on need ettevõtted ise automaatselt oma uksed kinni pannud, kuna neile on tarbija kõige tähtsam. Selge, et kui me praegu tarbija usalduse maha mängime ja kui siin ka teatud poliitikute survel alavääristatakse järelevalveorganeid ja selle tulemuseks on see, et meie eksport on kinni, siis me istume oma toidu otsas ja seedeorganid ei suuda nii palju vastu võtta," rääkis Padar.

Padari sõnul on riigikogu maaelukomisjonis listeeriaskandaali käsitlemine pooleli. "Oleme veterinaar- ja toiduameti (VTA) ühe korra ära kuulanud ja samuti M.V. Wooli ja meil on olemas protokoll M.V. Wooli etteheidetega VTA-le," rääkis saadik.

Padari hinnangul peaks riigikogu maaelukomisjon ja sotsiaalkomisjon tegema sel teemal VTA ja terviseameti ühiskuulamise, kuna see puudutab nii veterinaarvaldkonda kui ka rahvatervise aspekti. "Ehk et praegu on nagu "jalad õhus" olukord tervel eesti rahval enne jõulu. Need asjad tuleks ära kuulata ja võimalikult kiiresti - ma ei tea, kas selle nädala jooksul, aga vähemalt järgmise nädala jooksul peaksid need asjad olema paika pandud ja nähtud, kas järelvalveorganisatsioonid on käitunud korrektselt või on midagi puudu jäänud," leidis Padar.