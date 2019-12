Tallinna halduskohus otsustas teisipäeval, et rahuldab AS M.V. Wooli esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt.

Kohus otsustas rahuldada M.V. Wooli õiguskaitsetaotluse selles osas, mille osas oli ka VTA nõus ettevõttele mööndusi tegema. "Me oleme valmis tegema mööndusi nendes osades, kus me oleme võimelised välistama ristsaastumise. Ehk mis puudutab laos olevat kaupa, mis on sisse tulnud ja mis ei ole läbinud veel tootmist. Ja kindlasti saame rääkida veel kuumtöödeldud toodetest ehk nendest toodetest, mis on kuumtöötlemise läbinud pakendatud kujul," ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda esmaspäeval ERR-ile.

Kohus leidis menetlusosaliste seisukohti esialgse õiguskaitse kohaldamise osas analüüsides, et M.V. Wooli suhtes tehtud VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud.

Kohus rahuldas M.V. Wooli taotluse vaid osas, mis puudutab M.V. Wooli lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Kohtu hinnangul on antud olukorras kaalukam rahvatervise kaitse vajadus, eriti arvestades asjaolu, et kaebaja ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub.

Sisseostetud pakendatud tooraine osas otsustas kohus kohaldada tingimuslikku õiguskaitset. See tähendab, et M.V. Woolil on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et kaubad on originaalpakendis ning et samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V. Wooli tooteid, mille osas on kahtlus, et nad on saastunud listeeriabakteriga.

Kauba väljavedu peab toimuma VTA kontrolli all ning VTA-l peab olema võimalik kontrollida kauba ohutust. Nende meetmete eesmärk on tagada, et M.V. Wooli laost väljuksid ainult need tooted, mis ei ole liikunud toorainelaost/sügavkülmkambrist ettevõtte teistesse ruumidesse (ehk tooraine ja vahendatav kaup) ja mille puhul ei ole põhjust eeldada nende võimalikku saastumist listeeriabakteri tüvega ST1247. Muus osas jättis kohus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.

Mis puudutab õiguskaitse meetmena M.V. Wooli tegevuse osalist jätkamist või tegevuse peatamise edasilükkamist, siis leidis kohus, et see ei ole õigustatud. Kohus selgitas, et VTA ettekirjutuse läbiv seisukoht on, et kaebaja tegevuse jätkamise korral ettekirjutuses toodud tegevuskohtade osas on olemas oht rahva tervisele. Seega kaalub käesoleval juhul rahva tervise kaitse üles kaebaja huvi majandustegevuse jätkamiseks ning seega ei saa ka ajutiselt tegevuse jätkamist lubada. Samuti ei ole kohtu hinnangul piisavalt veenvad seisukohad selles osas, et tehaste sees oleks täielikult erinevate tegevuste osas välistatud ristsaastumine.

Kohus rõhutas, et esialgse õiguskaitse kohaldamisel ei otsustata lõplikult põhikohtuasja tulemuse üle ehk ettekirjutuses toodud asjaolude tõendatuse ja ettekirjutuses õiguspärasuse üle. Tegemist on üksnes ajutise otsustusega, mis kehtib kohtuvaidluse lõpuni.

Lisaks võttis kohus tehtud määrusega kaebuse menetlusse ning määras selle läbivaatamisele suulises menetluses. Kohtuistung toimub 16. detsembril Tallinna halduskohtu Tallinna kohtumajas.

Määruse peale on võimalik osaliselt esitada määruskaebus Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.

Tallinna halduskohus arutas esmaspäeval M.V. Wooli kaebust VTA ettekirjutuse suhtes sulgeda tootmine ja hävitada kogu toodang ning ettevõtte palvet saada esialgne õiguskaitse. Kohus kuulas esmaspäeval mõlemad osapooled ära.

M.V. Wool: ettevõte jätkab süvapuhastust

M.V. Wool teatas pärast kohtuotsuse selgumist, et saab sisseostetud ning ettevõtte laos asuvat kaupa, nagu tooraine ja vahendatav kaup, teatud tingimustel ja VTA kontrolli all välja vedada.

Ettevõte lisas, et jätkab vähemalt kuni käesoleva nädala lõpuni Harku ja Vihterpalu tehaste süvapuhastust, mis algas 25. novembril pärast VTA tehtud ettekirjutust. M.V. Wool ootab VTA-d vahetult pärast süvapuhastuse lõppu võtma uusi listeeriaproove.

M.V. Wool selgitas, et ei taotlenud enam esialgse õiguskaitse kohaldamist osas, mis puudutab ettevõtte tegevusi Harku tehases külmsuitsu-, soolatud ja graavitud toodete valmistamisel, kuni alustatud süvapuhastus on läbi viidud.

"Esialgse õiguskaitse tingimus on, et kaubad on tarnija originaalpakendis, kaup asub samas laos ning seal ei ole hoitud lahtiseid VTA ja välisriikide pädevate asutuste nõudmisel tagasi kutsutud Listeria monocytogenes't sisaldavaid tooteid, ettevõte võimaldab VTA-l üle vaadata laos olevad pakendid ja hinnata toodete võimalikku saastatust ning toodete laost väljavedu toimub VTA järelevalve all," selgitas ettevõte.

Ettevõte lisas, et sai teisipäeval veterinaar- ja toidulaboratooriumist ettevõtte Harku tehases 23. oktoobril võetud listeeriaproovide sekveneerimise tulemused. "Analüüsitud neli pinnaproovi ja kaks tooteproovi näitasid tüve ST1247 esinemist. Samal päeval võetud tooraine ehk värske kala proovide sekveneerimise tulemused ei ole veel teada. M.V. Wool rakendab kõiki meetmeid, et välistada edaspidi nimetatud bakteritüve esinemine ettevõtte tootmisüksustes," lisas M.V. Wool pressiteates.

"M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning tooted on ohutud."