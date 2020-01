"Kõik läheb samm-sammult, pisitasa. Oleme praeguseks juba 15-20 protsendise käibe juures. Kolm nädalat oleme töötanud. Ega see ei ole nii lihtne (käivet taastada - toim.). Me taastume siin aasta otsa selle asja pärast," rääkis Vetevool reedel ERR-ile.

Tema sõnul tegeleb ettevõtte oma koha tagasivõitmisega turul. "Kõigepealt on vaja saada kliente tagasi - kliendid on juba teistega kokku leppinud, kauplustes on teistele ruumi antud, meil ei ole enam nii palju. See on nagu alguses ikka, pikk vaevaline protsess. See võtab aega kindlasti aasta kui mitte rohkem," tõdes Vetevool.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) käskis novembris M.V. Woolil peatada tootmistegevuse selle Harku ja Vihterpalu tehases. Pärast süvapuhastuse tegemist möödunud aasta 26. novembrist 19. detsembrini võttis VTA uued proovid ning kuna need olid listeeriabakterist tüvega ST1247 vabad, sai M.V. Wool loa tegevust taasalustada. M.V. Wooli Vihterpalu tehas taaskäivitati pärast süvapuhastust 2. jaanuaril ning nädal hiljem jätkus töö ka ettevõtte Harku üksustes. Vihterpalust tulevad M.V. Wooli ettevõttesoolaheeringas, külm- ja kuumsuitsutooted heeringast ja teistest merekaladest, samuti heeringas erinevates kastmetes ning marineeritud tooted. Lõhe- ja forellitooted valmivad ettevõtte Harku tehases.

Küsimusele, kui suureks ta hindab kogu listeeriaskandaali majanduslikku kahju, ütles Vetevool, et seda on veel vara öelda. "Väga suured, aga praegu ma veel seda numbrit välja ei ütle. See võtab aega, sest see on ju ka kahju, kui ma töötan hetkel 15-20 protsendiga. Ja kui kaua see käib, ei tea me keegi, ennustamine on tänamatu töö," rääkis ettevõtte tegevjuht.

Vetevoolu sõnul jätkub ka M.V. Wooli kohtuvaidlus VTA-ga ning tema sõnul soovib nende pool seda, et Eestis kui õigusriigis kehtiksid seadused. "Meie soov on väga lihtne - et kõik asjad toimuks seaduse järgi. Eesti on õigusriik ja Eestis peavad kehtima seadused - see on meie soov, rääkis ta. Küsimusele, kas ta leiab, et VTA ei käitunud mõnes asjas päris seaduse järgi, vastas Vetevool: "See on meie arvamine." Ta jäi ka äraootavaks selles suhtes, kas ettevõte võiks endale soodsa kohtuotsuse korral taotleda kompensatsiooni. "Ei tea, elame näeme. Kõigepealt peab kohtuvaidlus ära lõppema," ütles Vetevool.