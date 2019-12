Pärast veterinaar- ja toiduameti (VTA) ettekirjutust, millega amet peatas ettevõtte tegevuse, esitas M.V. Wool töötukassale kollektiivse koondamise teate. Seaduses ettenähtud töötajate informeerimise ja konsulteerimise protsess lõpeb 14. detsembril, mil M.V. Wool alustab koondamisega.

Kuni selle nädala lõpuni jätkab M.V. Wool Harju ja Vihterpalu tehaste süvapuhastust, mis algas pärast VTA 25. novembri ettekirjutust ettevõtte tegevuse peatamiseks. Suurem osa kalatootja personalist tegelebki praegu tehaste süvapuhastusega, osa on aga sundpuhkusel.

Ettevõtte nõukogu esimees Meelis Vetevool ütles, et tegevuse taastamist ei saa lõplikult välistada, aga praegu pole teada, kas see toimub sellel kuul, järgmisel kuul või üldse mitte.

Teisipäeval jättis Tallinna halduskohus M.V. Wooli esialgse õiguskaitse taotluse suures osas rahuldamata. Kohtu hinnangul ei ole M.V. Wooli suhtes tehtud VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses põhjendatud.

Kohus rahuldas M.V. Wooli taotluse vaid osas, mis puudutab M.V. Wooli lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Kohtu hinnangul on selles olukorras kaalukam rahvatervise kaitse vajadus, eriti arvestades asjaolu, et kaebaja ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub.

VTA võttis meetmed M.V Wooli vastu tarvitusele pärast seda, kui tänavu märtsis tuli Euroopa toiduohutusasutuste kiirteavitussüsteemist häire, et viies riigis on avastatud listeeriabakter, mis on põhjustanud 15 haiguspuhangut. Tegemist oli tüvega ST1247, mida seostatakse ainult M.V. Wooliga ja mida VTA on ettevõtte toodetest ja tootmisest avastanud kokku 35 korral.

M.V. Wool on seisukohal, et nende kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning tooted on ohutud.