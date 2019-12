Karilaid: soovin Michalile edu Reformierakonna esimeheks saamisel

"Arvan, et Kaja Kallase väljaütlemised Jüri Ratase aadressil ei ole olnud mõistlikud. See oli täiesti ebaadekvaatne rünnak, kui ta hakkas peaministrit süüdistama peaaegu riigireetmises, kui rääkis Eesti huvide maha müümisest. See vabandus on tal siiani tegemata," rääkis Karilaid pikemas intervjuus ERR-ile.

Karilaiu hinnangul on Kallasel jäänud lauale vaid üks valik - üritada teha valitsus sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga.

"Arvan, et opositsiooniliidrile, kelleks Kaja Kallas nüüd on, on see poliitilise meisterlikkuse küsimus, kui paljudega sa suudad läbi saada ja kui paljudega mitte. See, et Kaja Kallas on otsustanud sulgeda ukse Keskerakonna ees ja teeb teadlikult tööd selle nimel, et Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa moodustaksid uue võimuliidu – see on igalt poolt näha."

Karilaid avaldas ka arvamust, et kaugemas tulevikus võiks hoopis Kristen Michal Reformierakonna esimehena olla silla ehitaja Reformi- ja Keskerakonna vahel.

"Mina soovin edu Kristen Michalile Reformierakonna järgmisel kongressil. [Edu] Reformierakonna esimeheks saamisel. Kas see on ühe, kahe või kolme aasta pärast... Tundub, et nii kaua tegevpoliitikas olnud Kristen Michal saab aru, et välistamine poliitikas ei ole mõistlik, see on tupiktee ja rumal tee."

Samas toonitas Karilaid, et Keskerakonna praegune plaan A on, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliidust saaks esimene valitsus, mis peab vastu kogu valimistsükli ehk neli aastat.

Toomas Sildami pikka intervjuud Jaanus Karilaiuga saab lugeda kolmapäeva hommikul ERR-i portaalist.