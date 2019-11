Karilaid Michalile: kui te tunnistaks vigu valitsemisel, muutuksite päris apetiitseks

Poliitikud arutlesid stuudios võimalike alternatiivsete koalitsioonivariantide üle ning Jaanus Karilaid heitis Michalile ette, et Reformierakond üritab Isamaad praegusest koalitsioonist ära meelitada. Michal küsis vastu, et kas Keskerakond tunneb end puudutatuna.

Karilaiu sõnul selleks, et sünniks Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon, peaks Reformierakond kõigepealt tunnistama enda tehtud vigu valitsemisel. "Kas on see rahapesu küsimus, kas on see maksureformi küsimus, investeeringute küsimus, riigilaenu küsimus. Kui nad suudaksid teha valitsemise kohta paar järeldust, siis ma arvan, et nad muutuksid päris apetiitseks," lausus Karilaid.

Michal küsis vastu: "miks te nii väga kardate seda koalitsiooni meiega?"

"Niikaua kuni te väidate, et kõik, mis te tegite, on tõde ja kuld, ja te pole ühtegi viga teinud, niikaua ei saa teiega võimuliitu teha," reageeris Karilaid.

Michal: Lemetti vabastamine ei loo usaldust valitsuse vastu

Saatejuht Anna Pihl küsis Kristen Michalilt, kas ametist vabastatud kantsler Illar Lemetti keeras oma tegutsemistes vindi üle.

"Kui minister ja kantsler ei saa omavahel läbi tulebki laiali minna, selles ei ole midagi ebaloomulikku. Aga tänased asjaolud pigem loovad sellise mulje, et kantsler sai teadlikuks faktidest, mis tema arvates olid problemaatilised. Ta pöördus riigisekretäri ja peaministri poole ja soovitati minna prokuratuuri, mida ta ka tegi. Ja ometigi räägib Jüri Ratas, et tuli lahku minna, sest kantsler ei tulnud koosolekule," rääkis Michal.

"See ei loo usaldust selle valitsuse vastu, see ei loo usaldust selle peaministri vastu. Kui oleks tulnud lahku minna, siis kindlasti mitte sellistel asjaoludel ja sellistel viisidel," lisas Michal.

Pihl küsis ka Karilaiult, mida Lemetti tegi valesti. "Ma arvan, et iga tippjuht peab oskama suhelda ka ärevates tingimustes. Kui on selline võimalus antud, et koostöö mitte laabumise puhul on võimalik koostöö lõpetada, siis niimoodi ka tehti," sõnas Karilaid.

Pihl küsis, kas Lemetti oleks pidanud vaatama pealt, kui minister teeb hämaraid tegusid.

"Aga mida minister tegi? Mis hämaraid asju?" küsis Karilaid.

Pihl viitas riigisekretäri raportile, mille järgi Järvik ületas oma pädevust ministrina.

"Hästi kergesti ma paneme silte inimestele, ütleme kas ta on korruptant või ta on milleski süüdi. Me oleme õigusriik, süüdistus pole veel kohtuotsus," lausus Karilaid.

Karilaid: väga piinlik, et president Lemetti ees vabandas

Pihl küsis ka president Kersti Kaljulaidi avalduse kohta, milles ta Illar Lemetti ees vabandas.

"Väga piinlik, et ta tegi seda," ütles Karilaid. "President ei suuda varjata oma poliitilist soovmõtlemist, er Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid tuleksid tagasi valitsusse. On näha, et president teeb hommikust õhtuni selle nimel tööd ja ta ei suuda olla erakondadeülene," lisas Karilaid.

Kristen Michali sõnul väljendas president seda, mis on rahva enamusel mõttes. "President kindlasti ei talita meie juhtnööride järgi. Tänases valitsuses on permanentne juhtimiskriis," sõnas Michal.

Karilaid vastas, et kriis ei ole mitte koalitsioonis, vaid opositsioonis, kus ei suudeta isegi ministri umbusaldamisel hääli kokku saada.

Küsimusele, kas Järviku umbusaldamine oli tehtud õigel hetkel, vastas Michal, et ajendid ja põhjused olid õiged.

Karilaid kritiseeris ka prokuratuuri

Karilaid ei olnud rahul ka prokuratuuri käitumisega, kes Twitteris tunnustas Illar Lemetti tegustemist. "Prokuratuur oleks võinud väärikamalt käituda. Ma helistasin ka peaprokurörile, rääkisin sel teemal ja küsisin ka justiitsministri käest, et kuidas talle tundub selline olukord," ütles ta.

"Sel hetkel ühe tippametniku, kellel on väga kõrged hüved, sellisel viisil kaitsmine tundus ebanormaalne," lisas Karilaid.

Samas kinnitas Karilaid, et kuskilt erakonna kontorist kindlasti prokuratuur tegevust ei juhita ja ka siseministri ja EKRE esimehe Mart Helme jutud prokuratuuri kallutatuse teemal on pigem poliitiline retoorika.

Kristen Michal kiitis prokuratuuri tunnustuse Lemettile heaks.

Küsimusele, kas Lemetti ametist vabastamine ja EKRE poolt uue kantsleri kandidaadi pakkumine sillutab tee ministeeriumide politiseerimisele, vastas Karilaid, et Eestis ei ole see võimalik.

Michali sõnul tuleb esmalt vaadata, keda kandidaadina pakutakse. "Kantsleri kandidaadi leidmine iseenesest ei ole probleem, aga see jätab üsna kehva asjaajamise mulje."

Michal: Järviku-suguse ministri abi mõjus M.V. Woolile kahjulikult

Saate lõpetuseks küsis Pihl, kuidas taastada usaldus Eesti kalatööstuse ja toidutööstsue vastu.

Karilaiu sõnul saabki ministeeriumi ja avalikkuse rahustamine olema uue maaeluministri esimene ülesanne.

Michali sõnul toitu poliitiliselt ohutuks kuulutada ei saa. "See tähendab seda, et järelevalve, mis toimib, on järjepidev, seda usaldatakse ja sellega tehakse koostööd. Mati Vetevool jätab väga sümpaatse inimese mulje. See, et ta sai endale appi Järviku-suguse ministri pigem mõjus talle kahjulikult," sõnas Michal.