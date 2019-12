USA presidendi Donald Trumpi eraadvokaat Rudy Giuliani saabus kolmapäeval Ukrainasse, kuigi kongressis jätkuva Trumpi tagandamisjuurdluse keskmes on just tema juhitud varivälispoliitika Ukraina suunal.

Päevaleht New York Times edastas, et Giuliani reisis teisipäeval Ungari pealinna Budapesti ja sõitis sealt kolmapäeval edasi Kiievisse, et vestelda Ukraina endiste prokuröridega, kellel võib olla informatsiooni, mis aitaks Trumpi tagandamisheitluses kongressi demokraatidega.

Telejaam One America News Network (OANN) teatas, et selle kaamerameeskond reisib koos Giulianiga Ukrainsse uurima tagandamiskaasust Trumpi vastu.

Giuliani kirjutas Twitteris, et töötab koos OANN-iga tähtsa projekti kallal, mille eesmärk on paljastada informatsiooni, mille tagandamisjuurdlust juhtiva esindajatekoja luurekomitee demokraadist esimees Adam Schiff on kinni mätsinud.

Ajalehe teatel kohtub Trumpi eraadvokaat Ukraina endise peaprokuröri Juri Lutsenkoga, kes on USA kongressi demokraatide väitel otsustava tähtsusega isik Trumpi ja tema lähikondlaste püüetes survestada Ukraina võime uurima oma poliitilise vastase Joe Bideni ja tema poja tegevust riigis.

Giuliani plaanib kohtuda ka veel kahe endise Ukraina prokuröri, Viktor Šokini ja Kostiantõn Kulõkiga.

Giuliani on lähenenud viimase aasta jooksul kõigile kolmele mehele kompromiteeriva materjali hankimiseks demokraatide, eriti aga Bideni kohta, kellest võib saada järgmise aasta USA presidendivalimistel Trumpi vastane.

Demokraadid on valmistamas tagandamisjuurdluse käigus ette süüdistusi Trumpile, toetudes sellele, et ta õhutas Giuliani abil välisriiki oma sisepoliitilistes huvides USA valimistesse sekkuma.

Giuliani on püüdnud näidata, et Biden ja tema poeg Hunter, kes töötas kunagi Ukraina gaasifirma Burisma juhatuses, tegutsesid Ukrainas korruptiivselt.