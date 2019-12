Otseülekanded:

Demokraadid süüdistavad Trumpi võimu kuritarvitamises, sidudes Ukrainale antava sõjalise abi väidetavalt sooviga, et Kiiev uuriks Trumpi võimalikku rivaali 2020. aasta presidendivalimistel Joe Bidenit ja tema poega Hunterit.

Justiitskomitee esimehe Jerry Nadleri sõnul on neil "kaljukindlad tõendid", et Trump seadis oma isiklikud poliitilised huvid riigi huvidest kõrgemale.

"Usun, et kui tõendid esitataks vandekohtule, tuleks süüdimõistev otsus umbes kolme minutiga," ütles Nadler, kes ei välistanud, et tagandamishääletus demokraatide kontrollitavas senatis võib toimuda juba sel nädalal.

Kuulamisel esinevad oma argumentidega nii demokraatide kui ka vabariiklaste esindajad justiitskomiteest ning luurekomiteest. Sellel järnevad pikemad küsimustevoorud justiitskomitee liikmete poolt.

Axios kirjutab oma allikatele viidates, et Demokraatliku Partei kontrolli all olevas esindajatekojas toimunud kuulamised pole seni suutnud ühtegi vabariiklasest rahvasaadikut veennud Trumpi tagandamist toetama. Pigem on sellel protsessil olnud hoopis vastupidine mõju - nii esindajatekoja kui ka senati vabariiklased on saunud presidenti veelgi tugevamalt toetama.

Mõlema partei allikad on väljaandele tunnistanud, et võimalus, et Trump ka vabariiklaste kontrolli all olevas senatis süüdi mõistetaks, on sisuliselt olematu.

Trumpile võimaliku süüdistuse esitamise asjus toimuks hääletus Demokraatliku Partei kontrolli all olevas esindajatekojas. Võimalik kohtumõistmine peaks aga toimuma senatis, kus on hetkel enamuses presidendi parteikaaslased Vabariiklikust Parteist. Seetõttu peetakse Trumpi reaalset tagandamist väga vähetõenäoliseks.

Tagandamismenetluse peamiseks sisuks on väide, et Trump ja tema esindajad, eelkõige advokaat Rudy Giuliani, on survestanud Ukrainat tekitama juurdlusi Trumpi võimalikuks vastaskandidaadiks oleva demokraadi Joe Bideni ja tema Ukrainas äri ajanud poja kohta. Giuliani olevat tegutsenud selle eesmärgi nimel juba kuid enne 25. juuli telefonikõnet. Samuti süüdistavad demokraadid Trumpi administratsiooni selles, et Giuliani ja teised esindajad ajasid sisuliselt Ukraina suunal paralleelselt välispoliitikat, mis teenis presidendi isiklikke poliitilisi huve. Süüdistajate sõnul seostas Trump otseselt Ukrainale antava abi ja Kiievi valmisoleku talle isiklikke poliitilisi teeneid teha. Trump pole enda sõnul midagi valesti teinud ning ta ise ja paljud tema liitlased on nimetanud tagandamismenetlust "nõiajahiks".

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, kes on aastaid tõrjunud paljude parteikaaslaste soovi Trumpi erinevatel põhjustel tagandama asuda, teatas neljapäeval, et esindajatekoda hakkab koostama süüdistusakte president Donald Trumpi tagandamiseks.

"Kaalul on meie demokraatia," ütles Pelosi. "President ei jäta meile muud valikut kui tegutseda.".

Pelosi oli olnud pikemat aega seisukohal, et poliitiline võit Trumpi ja tema poliitika üle tuleb saavutada valimiskastide juures, mitte juriidiliste protseduuride abil ning seda ka juhul, kui viimased võivad olla õigustatud.