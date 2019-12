Väikeapteegid pakuvad ravimeid suurkettidest soodsama hinnaga

Kuigi suured apteegiketid peaksid omavahel konkureerima ja pakkuma seetõttu tarbijale parimat hinda, sest nende läbirääkimiste positsioon on parem, kerkib küsimus, kuidas jõuavad väikeapteegid kaupa odavamalt müüa.

Kolme proviisoriapteegi asutaja ja omaniku Andre Vetka sõnul saab väikeapteek kasutada kõiki turu võimalusi, nagu ostmine eri hulgiladudest vastavalt sellele, kus on soodsam, ning kasutada seda klientide hüvanguks. Ketiapteekidel on sageli magusamad asukohad, mistõttu peavad vähemeksklusiivsetes elurajoonides asuvad proviisoriapteegid rohkem pingutama, et konkurentsis püsida, mis omakorda tingibki odavama hinna, nentis Vetka.

Ravimiärimees Margus Linnamäele kuuluva Terve Pere Apteek OÜ (Apotheka) juhatuse liige Kadri Ulla põhjendas proviisoriapteekide soodsamat hinnataset erinevate sisseostuhindadega, BENU Apteek Eesti OÜ jaemüügidirektor Kaidi Kelt aga pakkus, et loos näiteks toodud Marja ja Kalamaja apteegid kasutavad discounter-tüüpi müügistrateegiat ehk äri tehakse madalama marginaaliga, mida kompenseerib suurem läbimüügimaht.

Ravimite hinnavõrdlusega saab tutvuda Õhtulehe artiklis.