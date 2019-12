Möödunud aastal hukkus tulekahjudes 50 inimest, aasta varem 38 inimest. 2016. aasta läks tunamullusega samas tuules - hukkus 38 inimest. 2015. aastal viisid tuleõnnetused 50 inimest ja aasta enne seda suisa 54 inimest.

Tänavu on tuli viinud juba 39 inimest, sh Tartu Ihaste õnnetuse perekond. See õhhetus on päästeameti ajaloo kõige traagilisemate tagajärgedega eluhoone tulekahju. Varasemad ohvriterohked põlengud on toimunud enamasti hoolekandeasutustes.

Hukkunutega eluhoonete põlengud

2019 oktoober: Muhu saare eramaja põleng, hukkus 7-aastane laps

2018: Viljandimaal Kõidama külas korteripõleng, kolm hukkunut. Suitsuandur puudus.

2016: korteripõleng Lasnamäel, hukkus kaks last ja nende isa

2015: elumaja põleng Lääne-Virumaal Rohu külas, hukkus kaks last ja nende ema. Tulekahju puhkes elektrita majas küünlaleegist.

2015: elumaja põleng Pirital, kolm hukkunut. Suitsuandurid olid olemas, kuid nõuetekohaselt paigaldamata.

2014: elumaja põleng Tartumaal Meeksi vallas, neli hukkunut

2014: aiamaja põleng Harjumaal Soodevahe külas, kolm hukkunut

2014: sotsiaalkorteri põleng Võrumaal Sõmerpalus, kolm hukkunut

2012: Raasiku elumaja põleng, hukkus üks laps ja tema ema

Ohvriterohke oli ka 2011. aastal Haapsalu lastekodus puhkenud tulekahju,

milles hukkus kaheksa last ja kaks noort, kõik selle lastekodu asukad.