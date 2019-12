Apteegireformi töörühm on pärast kuudepikkust arutelu saavutanud konsensuse ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu üle ja andis selle riigikogus teisipäeva hommikul sisse. Kehtima jäid kõik möödunud nädalal avalikkuse ette jõudnud eelnõu peamised muudatused ehk apteegireform pööratakse tagasi.

Ravimiseaduse eelnõuga on plaanis tühistada kõik apteegireformiga pandud olulisemad piirangud, mis järgmise aasta aprillist jõustuma peaksid.

Koalitsiooni nimel eelnõu üle andnud Priit Sibul (Isamaa) tõi esile, et eelnõuga omandipiirangud kaovad: apteeki võivad omada kõik, k.a ravimite hulgimüüjad. See tähendab, et kavandatud proviisornõue kaob.

Haruapteekidele antakse suuremates, üle 20 000 elanikuga linnades üleminekuaeg, nii et seal saab need muuta üldapteekideks ja väiksemates, üle 4000 elanikuga linnades saavad need jätkata haruapteekidena.

Vaid täielikku liberaliseerimist ehk käsimüügiravimite poelettidele ja tanklatesse jõudmist uuest seaduseelnõust ei leia, kuid selle lisandumine pole välistatud riigikogu saalis töö käigus.

Ravimiseaduse muutmise eelnõu hakkab arutama Riigikogu sotsiaalkomisjon. Esimese ja teise lugemise vahel võivad muudatusettepanekuid esitada saadikud, komisjonid ja fraktsioonid.

Tõnis Mölder: hoiame ära mitmesaja apteegi võimaliku sulgemise

"Säilitame apteegituru praegusel kujul, tagame ravimite kättesaadavuse ja hoiame ära mitmesaja apteegi võimaliku sulgemise," põhjendas riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder. "Kuigi seaduse nõuetega kooskõlla viimiseks seati viieaastane periood, pole neli kuud enne selle jõustumist seadusandja soovitu sisuliselt tööle hakanud ja realiseerumas on sellega seonduvad riskid."

Mölderi hinnangul jätab seaduse eelnõu jõustamata piirangud, mis tooksid kaasa suuri probleeme ravimite kättesaadavuse ning Eesti apteegituru toimimises.

"On selge, et kuna reformi jõustumise hetkeni jäänud aja jooksul ei hakka proviisorite poolt massilist üldapteekide ostmist toimuma, toob see endaga kehtiva seaduse alusel kaasa drastilise apteekide arvu vähenemise. Tegemist on otsese ja tõsise riskiga rahva tervise kaitse kui põhiõiguse kontekstis," lisas Mölder.

Tema sõnul hoiab muudatus ära ohu, kus apteekide senised omanikud esitavad riigi vastu kahjunõudeid, mis võivad küündida kümnete miljonite eurodeni.

Mölderi sõnul on eelnõus meetmed tagamaks apteegiteenuse kättesaadavus ka väiksemates omavalitsustes. "Kohalike omavalitsuste, kus puudub apteek, esindajatel on õigus saata riigile vastav taotlus ja kui see rahuldatakse, saab tegutsevaid ketiapteeke kohustada avama haruapteegi," selgitas Mölder.