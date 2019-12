Ehitusseaduse- ja planeerimisseaduse rakendamise seadus näeb ette, et ehitisregistri andmed korrastatakse tuleva aasta 1. jaanuariks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Riik on kohalikele omavalitsustele tulnud appi. Me oleme ära määratlenud ehitiste alused pinnad ja samuti koordinaadid, mis on tehtud ülelendude põhjal," selgitas majandusministeeriumi ehitusosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.

Kohalike omavalitsuste ülesanne on andmeid korrastada ja viimase poole aasta jooksul on üle veerandi neist juba korda tehtud.

Seaduse järgi peab iga ehitis vastama nõuetele ja seda peab tagama omanik. See tähendab, et pärast 1995. aastat ehitatud hoonetel peab olema kasutusluba. Kel seda pole, saab selle omavalitsuselt taotleda.

Eestis on kasutusloa hankimise teenust pakkuvaid firmasid, kes hoiatavad, justkui hakataks omanikke selle puudumise korral alates tulevast aastast trahvima.

"Sellel väitel, et nüüd hakatakse kõiki trahvima 10 000 euroga, ei ole kindlasti alust. See ei ole nii," kinnitas Jaanisoo.

Ka mitu omavalitsust kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et nad ei kavatse kedagi krõbedate trahvidega ähvardada, vaid soovitavad dokumendid korda teha.

"Me tahame teha statistika, kui palju on meil kasutusloata elamuid ja siis hinnata ära, kui palju võiks olla selliseid, millele on ehitusluba väljastatud rohkem kui viis aastat tagasi," ütles Saue vallavanem Andres Laisk.

Majandusministeeriumist öeldi, et kasutusluba näitab näiteks ostjale, et hoone on turvaline.

Kasutusloa olemasolu on vajalik ka pankade ja kindlustustustega asju ajades. Kindlustuslepingu sõlmimisel hinnatakse riske. Kasutusluba lepingu sõlmimisel otseselt ei nõuta, kuid see annab täiendava kindluse. Õnnetuse korral on teisiti.

"Kui kasutusloa mittesaamise põhjus on just see, et midagi on korrast ära, näiteks elektrisüsteemid kui üks sagedane põhjus põlengute puhul, ja on ära tuvastatud pärast õnnetust, et kahju sai alguse just sellest rikkis elektrisüsteemist, siis võib tekkida küll probleeme," selgitas Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse liige Andres Piirsalu.

Kasutusloa puudumine hoonet veel ebaseaduslikuks ei tee, seda teeb ehitusloa puudumine.

Kasutuslube võetakse aastas hoonetele sama palju kui ehituslube.