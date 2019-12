Sandarmid tühjendasid meeleavaldajatest Schipholi Plaza, kuhu oli loata protestile kogunenud 100-150 plakateid ja postreid kandvat ning loosungeid hüüdvat kliimaprotestijat.

Meeleavaldajad nõudsid ühelt Euroopa tähtsaimalt rahvusvaheliselt lennusõlmelt, et see võtaks vastu plaani kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise kärpimiseks.

Üks meeleavaldaja aheldas ennast samba külge rahvarohkel alal, mis viib Schipholi lennujaama saabuvate ja väljuvate lendude terminalidesse.

Mitukümmend korrakaitsjat hoidis protestijatel kogu meeleavalduse vältel silma peal ning aeg-ajalt viidi meeleavaldajaid paarikaupa lennujaama ees oodanud politseikaubikusse.

Meeleavaldajad kogunesid ka lennujaamahoone ees seaduslikule meeleavaldusele, mida turvasid samuti politseinikud, vahendas Amsterdami telejaam AT5.

Meeleavaldajad lehvitasid lippe loosungitega "maksustage lennuk, sõitke rongiga" ja "vähendage lendamist".

Keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace aktivistid ütlesid rahvahulgale, et Schiphol on üks Euroopa suuremaid lennujaamu ja seda tahetakse sellest hoolimata laiendada. "See pole normaalne," sõnas üks aktivist.

Meeleavaldajad nõudsid lendude arvu vähendamist, lühimaalendudest loobumist rongide kasuks ja lähedal Lelystadis asuva lennujaama kavandatud laiendamisest loobumist.

Schipholi pressiesindaja Hans van Kastel ütles, et meeleavaluste tõttu ükski lend ära ei jäänud.

Tema sõnul on mullu 71 miljonit reisijat teenindanud lennujaamal kliimaplaan juba olemas.

"See hõlmab emissioonivaba lennujaama loomist 2030. aastaks ning süsinikdioksiidivaba lendamist 2050. aastaks," lausus van Kastel.

Schipholist saab lennata 326 sihtkohta maailmas ja tagasi.