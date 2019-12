Ta õigustas aga oma äärmusvasakpoolset valimisplatvormi ega vihjanud, millal kavatseb tagasi astuda.

"Ma ei varja seda. Neljapäevane valimistulemus oli ränk hoop kõigile, kes nii meeleheitlikult vajavad meie riigis tõelisi muutusi," kirjutas Corbyn ajalehes Sunday Mirror. "Ma tahtsin ühendada riiki, mida ma armastan, aga mu on kahju, et me ei tulnud sellega toime, ja ma tunnistan oma süüd."

Neljapäeval peetud ennetähtaegsetel parlamendivalimistel said ülekaaluka võidu peaminister Boris Johnsoni konservatiivid, kel on nüüd mandaati Ühendkuningriik 31. jaanuariks Euroopa Liidust välja viia.

Corbyn lubas reedel, et lahkub millalgi järgmise aasta algul parteijuhi kohalt.

Leiboristide hulgas ei ole aga talle ühtki selget järglast ja erakonna ladvikus valitsevad lahkhelid.