Hiina president võttis poolautonoomse regiooni liidri vastu Pekingis. Xi Jinping tunnustas Lami juhtimise eest valitsusvastaste protestide ajal ja pakkus Lami sõnul poliitilist ja majanduslikku tuge, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hiina juhid toetasid Hongkongi pingutusi, mida on teinud valitsus ja mina, et lõppeks vägivald. Kuid nad ütlesid, et see on olnud pretsedenditu. Praegu on olukord, mida pole Hongkongis kunagi pärast ühinemist olnud. Seega, arvestades olukorra tõsiduse ja raskustega, saan öelda, et liidrid hindasid väga pingutusi, mida on vaja tulemuse saavutamiseks," rääkis Lam.

Noored jätkasid ka pühapäeval Hongkongi valitsuse vastaseid proteste, nõudes demokraatiat ja inimõiguste austamist.