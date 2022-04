Ždanoka pidi lahkuma oma fraktsioonist Euroopa Parlamendis

"Vaatamata meie korduvatele üleskutsetele keeldus Tatjana Ždanoka hukka mõistmast Vene Föderatsiooni sissetungi Ukrainasse. See põhimõtteline erimeelsus teeb võimatuks jätkata meie kauaaegset koostööd Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonis," teatas poliitiline grupp oma esmaspäeval avaldatud pressiteates.

Ehkki Ždanoka lahkus fraktsioonist vabatahtlikult, oli tema äraminek seotud vaadetega sõjale Ukrainas, ütlesid saadikurühma liikmed, vahendas Läti rahvusringhäälingu uudisteportaal LSM.lv.

Ždanoka on aastaid silma paistnud oma Kremli-meelsete seisukohtadega ning seetõttu on tema fraktsioon pälvinud ka rohkelt kriitikat.

Ždanoka oli üks Euroopa Parlamendi 13 saadikust, kes hääletas Vene agressiooni tauniva resolutsiooni vastu.

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonis on nende kodulehe andmeil 71 liiget ja see on europarlamendi suuruselt neljas saadikurühm.