ERR Riias: Burovs tahab lammutada tõkked linna- ja riigivõimu vahelt

Olegs Burovs püüab Riia linna juhtimisharjumusi muuta sõnumiga "vähem poliitikat, rohkem tööd". Tal on ees aga keeruline ülesanne. Nils Ušakovsi-Andris Ameriksi tandemiaeg Riia linnaduumas polnud täiesti halb, kuigi korruptsiooniskandaalid seda varjutavad, vahendas "Välisilm".

"Kümne kuu eest algas üks väga suur skandaal, mis viis lõpuks ametist aselinnapea. Siis algas uurimine ja mõne kuu pärast tagandati ametist linnapea ise. Sellele järgnes omavalitsuses veel mitu skandaali, mis on seotud korruptsiooni ja seaduserikkumistega. Loomulikult - kas tõesti on tegu korruptsiooni ja ebaseadusliku tegevusega, näitab aeg ja selgub kohtus," rääkis Burovs.

Riia veofirma ja turismiarengu büroo kõrval puhkesid jamad prügimajanduses. Konkurentsiameti meelest on vabast konkurentsist väga kaugel see, kui pealinn sõlmis ühe pakkujaga prügiveolepingu 20 aastaks ette. Seim kuulutas välja erakorralise olukorra, kohus andis õiguse konkurentsiametile ja linn on nüüd jagatud prügiveotsoonide vahel osadeks. Ees on uued hanked.

Teisalt on Olegs Burovs olnud ametnikuna pikka aega Ušakovsi-Ameriksi meeskonna liige. Raske on midagi muuta, kui koalitsiooni osapooled tahavad omamoodi ja opositsioon küll tahaks linna juhtimise üle võtta, aga hääli napib.

"Mina olen poliitikas uustulnuk. Minu töö poliitikuna algas 2017. aastal ehk pisut rohkem kui paari aasta eest. Samas olen üle paarikümne aasta töötanud linnavalitsuses ametnikuna, poliitikute kõrval. Mõistagi leian, et omavalitsuses on kõige tähtsamad majandusküsimused. Ühed soovivad, et kõik teenused oleks tasuta. Teised tahavad kõik ära remontida ühe päeva jooksul. Mulle tundub, et populistidel pole omavalitsuses kohta," ütles Burovs.

Olegs Burovsi poliitiline toetus pole nii suur kui oli Ušakovsil. Ja me ei tea, kas nädala pärast toimuva Koosmeele kongressi järel Burovs jääb linnapeaks või mitte. Samas saavutas ta hääletamisel siiski mitme osapoole toetuse ja opositsioonil, kes on püüdnud pikka aega Riia praegust linnavõimu kukutada, pole see seni õnnestunud.

Nils Ušakovs tõenäoliselt ei jätka Koosmeele liidrina ja mis saab edasi Riias, sõltub suuresti ka Koosmeele olukorrast - kongressi on mitu korda edasi lükatud ja pole selge, kelle poliitiline mõju praegu erakonnas kõige suurem on.

"Praegu ei saa uhkustada, et mul on väga tugev poliitikute meeskond. Ei, see kõik on alles kujunemas. Inimesed peavad aru saama, et nad ei tohiks kritiseerida oma koalitsioonipartnerit, kes on nende kõrval. Nad ei taha ju ka opositsiooni minna. Nad ei peaks üldse töötama selle nimel, et naabreid halvustada, vaid tooma esile positiivset ja eriti seda, mida ise ollakse valmis tegema," rääkis Burovs.

Riia linna ja Läti riigi juhtide suhted on seni olnud keerulised. Keskkonnakaitse- ja regionaalarengu minister Juris Puce on praegu - kas poliitilistel põhjustel, mida ta ise küll eitab, või lihtsalt valvsa linnakodaniku ja ministrina - usin Riia linna otsuste jälgija ja vaidlustaja. Puce ministeeriumi ettekirjutuse järel tagandati ametist Ušakovs.

"Peamine, mida praegu soovin teha, on lammutada Riia linnavalitsuse ja riigi vahel oleva n-ö seina. Selle on sinna "ehitanud" mitte ainult omavalitsus, vaid rajajaks oli ka riik. Kõik peaksid mõistma, et tugeva pealinna Riiata pole tugevat Lätit. Ei tohiks mõelda nii, et küll Riia ise saab kuidagi hakkama ja lahendab oma probleemid. Ei tea, kuidas Eestis, kuid meil Lätis pole eraldi seadust Riia kui pealinna kohta. Kuid praegu koostatakse Lätis uut omavalitsuste seadust. Väga loodan ja soovin - ning ütlesin seda ka Läti presidendile - , et seal peaks kindlasti olema eraldi osa Riia kohta," rääkis linnapea.

Olegs Burovs soovib tihedamat koostööd Tallinna juhtidega. Kuid tal on praegu Riias tööd nii palju, et tal pole olnud mahti Eestisse kolleegidega kohtuma sõita.

"Leian, et peame pidevalt teineteiselt õppima ja läbi rääkima oma arengusuundi. Mind näiteks väga huvitab, kuidas on Eestis lahendatud haridusküsimused, kuidas arenevad Tallinna koolid. Ei häbene tunnistada, et teil on osa asju õnnestunud paremini kui meil. Samas olen oma linna ja riigi patrioot ning võin ka objektiivselt väita, et mõneski valdkonnas võiksite eeskuju võtta meilt," ütles Burovs.