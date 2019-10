Riia uus linnapea Olegs Burovs ütles intervjuus ERR-ile, et uue linnavõimu kõige olulisem eesmärk on taastada linlaste usaldus, mis on korruptsiooniskandaalide ja võimuvahetuse tõttu kõikuma löönud.

Olegs Burovs on töötanud linnavalitsuses ametnikuna nii kaua, et teda tuntakse rohkem kui nii mõndagi poliitikut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui linnapea kohalt korruptsiooniskandaalide tõttu tagandatud ja seejärel europarlamenti suundunud Nils Ušakovs on veel pikaaegne Koosmeele liider, siis Burovs esindab koalitsiooni teist osapoolt või väiksemat venda, parteid Au Teenida Riiat!

Burovs on Ušakovsi järel juba teine linnapea. Pikaaegne tandem - Koosmeel ja Au Teenida Riiat! - pole enam kindel kui kalju, sest Koosmeelest on osa saadikuid sõltumatuiks pudenenud. Ja uue aasta eelarvesse kõigi soove ära mahutada on keeruline. Iseäranis nüüd, mil skandaalid sunnivad muutma ka rahajagamise põhimõtteid.

"Järgmise aasta prioriteedid on transpordi infrastruktuur - teed ja sillad. Aga ka lasteaiad - tahame neis luua kohti juurde, et vähendada järjekordi või need hoopis ära kaotada," selgitas Burovs.

Uus linnapea soovib ka Tallinnaga rohkem koostööd teha, et vastastikku kogemusi vahetada ja häid näiteid vastastikku eeskujuks võtta. Samas näiteks tallinlaste tasuta ühistransport pole Burovsi arvates see, mida võiks rakendada Riias. Ja kui, siis juba kõigile, mitte ainult linna elanikele.

"Eile rääkisin ühe inimesega, kes soovitas, et teeme veel enamat kui Tallinnas - prii sõit kõigile, mitte ainult linnaelanikele, vaid ka turistidele. Ma ei arva, et minu

eesmärk võiks olla see, et kõik riialased saaks tasuta sõita. Ütlen muudki. Ei tea, kuidas Eestis, aga meil on tasuta toit koolides ja nüüd ka lasteaedades - nii linna kui ka eralasteaedades. Koolides saavad ilma raha maksmata süüa kõik õpilased 1.-12. klassini. Mina aga leian, et kõigil pole vaja tasuta toitlustust," rääkis Burovs.

Olegs Burovs loodab maha lammutada Riia linnavõimu ja kogu Läti võimu vahel oleva üsna kõrge tajutava müüri. President Egils Levitsiga Burovs juba kohtus.

