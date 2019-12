Reformierakond andis üle avalduse Helme umbusaldamiseks

Avaldusel on 46 riigikogulase allkirjad.

Umbusaldus keskendub konkreetsele Soome valitsuse ja peaministri solvamise juhtumile.

Opositsiooniliidri sõnul ei tähenda umbusaldus koalitsiooni, vaid konkreetselt Mart Helme umbusaldamist.

"Mart Helme on korduvalt Eesti riigi mainet kahjustanud ja kui me laseme tal jätkata ministriametis, siis saab ta Eesti väärikust veelgi alandada ja me vajume veelgi suuremasse häbisse. Küsimus ei ole selles, et antakse hinnang koalitsioonile või valitsusele, vaid konkreetsele ministrile."