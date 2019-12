Reinsalu: Isamaa avaldas mittehääletamisega rahulolematust Helme sõnadega

Välisminister ja Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu ütles, et riigikogu Isamaa fraktsioon jättis siseminister Mart Helme umbusaldushääletusel hääletamata, et näidata rahulolematust Helme Soome-avalduste vastu.

"Kindlasti Isamaa fraktsiooni otsus lähtus sellest, et see koalitsioon jätkaks ja toimiks, aga eks ta oli ka oma rahulolematuse peegeldus," ütles Reinsalu ERR-ile.

Reinsalu sõnul aga koalitsioon töötab edasi. "Ma arvan, et see on enamuskoalitsioon ja toimib. Kindlasti niisugused jamad nagu selle avaldusega seoses oli. Need võiks igal juhul olemata olla. Loodame siis uuest aastast paremat," lisas välisminister.

Teisipäeval riigikogus hääletusel Helme umbusaldamise poolt hääletas 44 ja vastu 42 saadikut.

Isamaa fraktsiooni 11 saadikut jätsid hääletamata, Viktoria Ladõnskaja-Kubits hääletas umbusaldamise poolt.

Lisaks jäid tulemata hääled reformierakondlaselt Valdo Randperelt ja sotsiaaldemokraadilt Jaak Juskelt. Opositsiooni esitatud umbusaldusavaldusel olid 46 saadiku allkirjad.

Umbusaldus keskendus siseministri konkreetsele Soome valitsuse ja peaministri solvamise juhtumile.