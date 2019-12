Tormi tõttu sai viga kaks last

Eestit kolmapäeval tabanud tormi tõttu on viga saanud kaks puu alla jäänud last, kes viidi kiirabiga haiglasse.

Kell 16:47 sai häirekeskus teate, et Padise rahvamaja juures on murdunud puu alla jäänud kaks last. Sündmusele reageeris kiirabi, kes toimetas lapsed haiglasse kontrolli, teatas päästeamet.

Häirekeskus on saanud üle 200 tormiga seotud teate, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta.

Elektrilevi andmetel on kella 18 seisuga elektrita üle 23 000 majapidamise.

Kõige enam on väljakutseid tulnud Saaremaal, kus on sündmuste lahendamiseks välja kutsutud ka täiendav päästemeeskond, kuid tormist tingitud sündmuseid on üle Eesti.

Päästeameti kõikides regioonides on kokku kutsutud staabid olukorra jälgimiseks ning päästesündmuste lahendamiseks.