Eestit kolmapäeval tabanud rajuilm oli kella 23 seisuga jätnud elektrita üle Eesti 33 015 majapidamise. Torm põhjustas häireid laeva- ja ka rongiliikluses, viga sai kaks last.

Elektrilevi teatel oli kella 23 seisuga üle Eesti vooluta 33 015 klienti. Uute rikete lisandumine on viimastel tundidel märgatavalt aeglustunud. Samal ajal on paljudes majapidamistes elektrivarustus ka taastatud.

Kõige rohkem on saanud räsida Saaremaa, Pärnu- ja Viljandimaa.

Päästeamet soovitab neil, kellel majapidamises elekter katkeb, teavitada sellest ka elektriettevõtteid. Elektrikatkestuse korral soovitab amet kasutada valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid. Samuti tuleks jälgida infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks, kasutades selleks näiteks patareidega või autoraadiot. Päästeamet soovitab inimestel kontrollida ka oma tutvusringkonna vanemaid inimesi, et veenduda, kas nendega on samuti kõik korras.

Päästeamet on tormi tõttu saanud ligi 500 väljakutset

Päästeamet oli kella 22 seisuga saanud ligi 500 tormiga seotud väljakutset, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta.

Tormituules sai kahjustada ka Järvakandi päästekomando garaaži katus, mis kolmandiku ulatuses lahti rebenes. Õhtul oli elektrita Koeru ja Mõniste päästekomandode hooned.

Kõikides regioonides on väljakutsete arv langemas ja olukord normaliseerumas.

Kuna öö jooksul võib teedele olla langenud puid, siis soovitab päästeamet hommikul töölesõiduks varuda rohkem aega ning olla pimedas ettevaatlik.

Päästeameti kõikides regioonides on kokku kutsutud staabid olukorra jälgimiseks ning päästesündmuste lahendamiseks.

Häirekeskus oli hädas kõnedele vastamisega

Tormi tõttu häirekeskusesse tehtud kõnede suure arvu tõttu, oli häirekeskus hädas kõigile kõnedele vastamisega.

"Tormist tingituna on hädaabinumbrile 112 saabuvate kõnede hulk mitmekordistunud ja vastamiseks kulub tavapärasest rohkem aega," teatas häirekeskus kella 19.40 ajal.

Häirekeskus palus teede langenud puudest ajutiselt teavitada numbrile 1510 ja eelistada numbrile 112 helistamist juhul, kui ohus on kellegi elu

Saaremaal mõõdeti tuule kiiruseks ligi 30 meetrit sekundis

Sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et Saaremaal Sõrve säärel mõõdeti kella 14 ajal edelatuule iilide tugevuseks 29,8 meetrit sekundis.

Hiiumaale ja Eesti looderannikule peaks tugevad kuni 30 m/s tuuleiilid jõudma ilmateenistuse andmete kohaselt kella 16-17 paiku.

Tormi kõrgpunkt jõudis kolmapäeva õhtul Mandri-Eestisse. Tuuleiilid ulatusid sisemaal 22, rannikul 28 meetrini sekundis. Virumaa rannikul oli tuul kella 21 ajal alles tõusmas, mis tähendab, et öö hakul on seal veel tormiseid iile. Lääne-Eesti saartel on tuul juba nõrgenemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ilmateenistus andis tormihoiatuse

Ilmateenistus andis teisipäeval välja ka tormihoiatuse: "On oodata tormi, mis haarab enda alla terve maa. Tugev torm murrab puid, põhjustab elektrikatkestusi ning häirib laevaliiklust," edastas ilmateenistus teisipäeval. Mandri-Eestis on oodata kohati kuni 25 m/s puhuvaid tuuleiile.

Viimati tabas torm Eestit oktoobris ja Lõuna-Eestis olid tuhanded majapidamised elektrita.