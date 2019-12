Kokku sai eilse tormiga elektrikatkestusi tunda 51 0000 majapidamist ning neljapäeva hommikul kella 9 seisuga oli elektrivarustus taastatud 33 000 kliendile.

Kella 11 seisuga oli vooluta kliente ligikaudu 16 000, voolu on Elektrilevi taastanud 33 600 klienile, teatas Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar ERR-ile.

Vooluta objektide seas on 150 eluliselt või ühiskondlikult tähtsat objekti. Viimaste hulka kuuluvad ka koolid, hooldekodud või lasteaiad. "Omavalitsustega suhtleme tihedalt, et info oleks võimalikult ajakohane," märkis Tõnissaar.

Konkreetselt lasteasutusi ja hooldekodusid oli kella 11 seisuga vooluta üle Eesti kokku ligikaudu 40, kõige rohkem Harju maakonnas ja Kesk-Eestis.

Tõnissaare sõnul on neljapäeval prioriteediks voolu taastamine elutähtsatel objektidel ja suurtes asulates.

"Suhtleme omavalitsustega ja lisaks elutähtsatele objektidele uurime ka seda, kas piirkondades on toimumas lähipäevil suuremaid rahvasündmusi või muud olulist, mille puhul elektrivarutus on kriitilise tähtsusega. Püüame seda infot arvestada rikete lahendamise järjekorda planeerides arvestada," rääkis ta.

Kui suured liinid ja kriitilised objektid saavad töökorda, liiguvad Elektrilevi brigaadid edasi väiksematele liinidele ja ettevõte alustab prognoosaegadest klientide teavitamist sõnumitega.

"Sellega on eesmärk alustada tänase tööpäeva lõpus," kinnitas Tõnissaar.

Elektrilevi lubas, et suurem osa asulatest saab neljapäeva õhtuks elektri tagasi, aga mõnede rikete likvideerimisega läheb veel päevi.

Üle Eesti töötab rikete kõrvaldamiseks 70 meeskonda.

"Klientidel, kelle olukord on elektri puudumise tõttu väga kriitiline, palume helistada numbril 1343 ja teeme kõik võimaliku, et tõsistele muredele kiire lahendus leida," lisas Tõnissaar.

Läheb kiiremini kui oktoobris Lõuna-Eestis

Tõnissaare sõnul polnud torm nii hull kui oktoobris Kagu-Eestis, kuid olukorrad on ka erinevad.

"Kagu-Eesti oktoobritormi ja praeguse tormi olukorrad on mõnevõrra erinevad. Kagu-Eestis oli väga palju metsades murdunud puid ja tormi mõju piirkondlik, mis tähendas suuremat ajakulu rikkebrigaadide saatmisel mujalt piirkondadest. Praegu on mõjutatud klientide arv mõnevõrra vähesem, ja rikete likvideerimist kiirendab ka tormimõjude ühtlasem jaotus üle Eesti – see võimaldab rikkemeeskondadel tegutseda enda piirkondades ja usume, et saame tormikahjud kiiremini kõrvaldatud," lausus Tõnissaar.

Elektrilevi paneb inimestele südamele mahakukkunud elektriliinidest kindlasti eemale hoida.

Puud kukkusid autodele, katus läks lendu

Päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi rääkis ERR-ile, et torm hakkas vaibuma kolmapäeva õhtul kella 22 ja 23 vahel ning selle järel hakkas ka väljakutsete arv vähenema. Samas prognoosis ta, et hommikul hakkavad väljakutsed taas sagenema, kuna inimesed avastavad tööle sõites teedele kukkunud puid.

"Väljakutsete arv hakkas hilisõhtul vähenema, kuid siiski tulid öösel igas piirkonnas mõned väljakutsed tulid juurde. Öö oli rahulikum, aga eilse päeva suhtes seda öelda ei saa - väljakutseid oli suurusjärgus 500 üle Eesti kõikides regioonides ning koormus oli pääste mõttes päris suur. Meie tunnetuslik prognoos ütleb, et kui inimesed hakkavad tööle sõitma hommikul, siis hakkab teateid puudest teedel jälle rohkem tulema."

Päästeameti andmetel sai eilses tormis viga kaks last Padisel, kuid rohkem kannatanuid tormi tõttu polnud. Mitmel pool Eestis juhtus õnnetusi, kus autod said pihta kukkuvate puude või muude tuules lendu läinud esemetega, inimesi neis kannatada ei saanud. Tormituules sai kahjustada ka Järvakandi päästekomando garaaži katus, mis kolmandiku ulatuses lahti rebenes.

Võrumaal kadus elektrikatkestuse tagajärjel vool Saatse, Mõniste, Vastseliina ning Haanja hooldekodust. Päästeameti teatel oli omavalitsuse kriisimeeskond tormiks valmistunud ning osadesse hooldekodudesse tagati vool generaatoritega kohe.

Tallinnas torm suurt kahju ei teinud

Tallinnas on olukord normaliseerumas ning esialgse informatsiooni põhjal võib väita, et seekordne torm ulatuslikke kahjustusi kaasa ei toonud ja keegi vigastada ei saanud, teatas linna pressiteenistus.

Tormiga murdusid puud ja oksad, läksid ümber reklaamtahvlidi, mastid vajusid viltu ning hoonetelt kukkus detaile.

Abilinnapea Kalle Klandorf edastas teisipäeval raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi liikmetele valmisolekuteate, mille kohaselt tuli töögrupi liikmetel teha ettevalmistusi ja olla valmis oma ülesannete täitmiseks võimalikes rasketes ilmaoludes. Neljapäeval tunnistati valmisoleku teade kehtetuks.