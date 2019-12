Tormituuled räsivad ka Eesti naaberriike Soomet ja Lätit, kus on tuhanded majapidamised elektrita.

Soomet räsiv sügistorm on jätnud elektrita pea 55 000 majapidamist ning lumesadu segab liiklust, teatasid ametkonnad ja ajakirjanikud.

Elektrikatkestusi jälgiva portaali sähkökartta.fi andmeil on elektrita 54 693 klienti 61 vallas. Kõik nad on Lõuna-Soomes.

Lisaks valitseb lumesaju tõttu liiklussegadus riigi edelaosas asuvas Tampere linnas.

"Toimunud on kümmekond liiklusõnnetust. Enamik neist on teelt väljasõidud. Kahju likvideerimisi, näiteks ümber kukkunud puid, on umbes 40," lausus Pirkanmaa päästeametnik Martti Honkala.

Ühes liiklusõnnetuses sai üks inimene raskelt viga. Teistes raskeid vigastusi pole. Honkala arvates olukord peagi ei parane.

"Arvan, et see jätkub mõnda aega, kui ilm püsib selline ja liikluses on palju inimesi."

Ilmateenistus hoiatab kõrgest lainetusest Soome lahel. Tormilained võivad tõusta isegi 23 meetri kõrguseks.

Ilm mõjutab osaliselt ka laevaliiklust. Eckerö Line teatas kahe reisi tühistamisest. Üks neist pidi lahkuma 15.15 Helsingist ja teine 18.30 Tallinnast.

Lätis on tormituulte tõttu elektrita umbes 17 000 majapidamist

Lätis kahjustasid kolmapäeval tormituuled elektrivõrgustikku ning on jätnud elektrita umbes 17 000 majapidamist, teatas energiafirma Sadales tikls.

Tugevaim tuul puhub hetkel Läti lääne-, kesk- ja kirdeosas, sealjuures tuulekiirus ulatub 24–27 meetrini sekundis, ütles ettevõtte esindaja.

Esimesed teadaanded elektririketest tulid umbes kella 13 paiku Kurzemest.

Kahjustatud elektriliine saadeti parandama 250 meeskonda, milles on 690 elektrikku, teatas Sadales tikls.