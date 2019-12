Helme ja Reinsalu mõistsid apteekide äkksulgemise hukka

"Mulle tuli selline apteekide laussulgemine totaalse üllatusena. Ükskõik, kui vastandlikud on meil seisukohad nii riigikogus, kui poliitikute vahel, kui ka avalikkuses seoses apteegireformiga, siis niisuguseid aktsioone ei saa pidada produktiivseteks, pigem on nad kontraproduktiivsed," kommenteeris Helme.

"Minu arvates ühiskondlikud resonantsid kogu sellele eilsele apteegitormile näitavad seda samuti, et ka ühiskonnas ei mõisteta sellist surveavaldust, sellist väljapressimist, niisugust ähvardavat hoiakut. Ma ei näe siin küll, et me saaksime kuidagigi pidada seda aktsiooni diskussiooni edasiviivaks," lisas Helme.

Urmas Reinsalu ütles, et ei pea äkksulgemist lahenduseks. "Ma mõistan sellise ekstreemse protesti hukka. Sellisel moel surveavaldus ei ole okei," lausus Reinsalu.

Reinsalu peaks riik koostama plaani apteekide varustustõrgete tarbeks, sest kui inimene ei saa kätte vajalikke ravimeid, võivad teda tabada tervisele ebameeldivad ja isegi letaalsed tagajärjed.

Peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäeva õhtul, et ükski ettevõtja ei saa hirmutamistaktikat kasutades lasta talle ebasoodsaid seadusi tühistada.

"Sellise survestamise ja hirmutamisega ei tohi keegi ühiskonnas tegeleda, olgu see jõud täna nii suur sellel ettevõttel või hulgimüüjal, et hakata apteeke sulgema. Aga sõnum on mul see, et sellist hirmutamist ja läbi selle ähvardamisega ei hakka ükski riigikogu koosseis ega valitsus mingeid reforme ümber keerama ega muutma," rääkis peaminister.

Eesti Apteekide Ühendusse kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek sulgesid kolmapäeval kell 14 oma apteekide uksed, demonstreerimaks, kuidas nende hinnangul pärast apteegireformi apteegivõrk välja näeks.