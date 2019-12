Apteegireformi jätkamine etapi kaupa ei pruugi riigikogu toetust saada

Apteegireformi tühistamise eelnõu mahahääletamine riigikogus ja sellele järgnenud sotsiaalministeeriumi ettepanekud apteegireformi jõustamiseks etapikaupa ei tähenda, et Eesti apteegituru tulevik oleks sel nädalal selgemaks saanud. Sotsiaalministeeriumi ettepanekuid alles hakatakse riigikogus arutama ja need ei pruugi leida toetust.

Kui praegu peaks apteegireform ja koos sellega nõue, et apteegi enamusomanikuks peab olema proviisor, jõustuma 1. aprillil üle Eesti, siis kolmapäeval saatis sotsiaalministeerium riigikogule ettepaneku jõustada see etapi kaupa nelja aasta jooksul. Järgmise aasta aprillis algaks üleminek vaid suuremates linnades ja jõuaks lõpule alles 2023. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et algusest peale on olnud tagantjärele tarkusena viga, et see reform võeti küll vastu, aga seati väga pikk üleminekutähtaeg ilma vaheetappideta, ilma vahetähtaegadeta, ilma rakendusaktideta. See tähendabki, et neli ja pool aastat, viis aastat on turg edasi tegutsenud samamoodi nagu seni," rääkis Kiik (KE).

Teisipäeval lükkas riigikogu tagasi koalitsiooni eelnõu, milles olulisema punktina sooviti loobuda nõudest, et apteegi omanik peab olema proviisor.

"See on konkreetne, selge sõnum seadusandja poolt valitsusele, erinevatele osalistele turul. Sõnum on see, et tuleks sel juhul edasi liikuda," ütles minister.

Tegelikult ei tähenda see, et nüüd oleks apteegireformi jätkumise osas rohkem selgust kui enne teisipäeva. Küsimus on selles, et reformi muutmise eelnõule hääletati vastu väga erinevatel põhjustel, mis tähendab, et tegelikult reformi jätkamine etapiviisiliselt ei pruugi toetust leida.

"Hulk saadikuid hääletas selle tõttu, et mitte toetada lihtsalt ostetud seadust. Ma ei usu, et see on lahendus. Iseenesest selline omandisse sekkumine minu isikliku arvamuse põhjal on sobimatu," kommenteeris reformierakondlasest riigikogu liige Jürgen Ligi.

Samamoodi on reformi vastu jätkuvalt keskerakondlasest sotsiaalministri koalitsioonikaaslased Isamaast.

"Keegi ei ole kuulnud mõistlikke põhjendusi, kuidas see kõik muutuks patsiendisõbralikumaks, kuidas ravimid muutuksid selle tulemusel odavamaks, kui meil apteeke turul vähemaks jääb, kuidas kättesaadavus paremaks läheb. Me ei näe, me ei kuule argumente, ainult käib jahmerdamine selle ümber, kuidas kedagi turult välja tõrjuda," rääkis riigikogu liige Siim Kiisler.

Apteegireformi pooldavad riigikogus sotsiaaldemokraadid, aga nende hinnangul tuleks seda teha kiiremini kui sotsiaalministeerium praegu välja pakub.

"Üleminek peaks olema valutu ja kättesaadavust mitte häirima, aga ta peaks siiski toimuma. Toimuma tempoga, mis lubaks aasta-kahe jooksul proviisoromandile üle minna," ütles riigikogu saadik Riina Sikkut.

Riigikogu hakkab sotsiaalministeeriumi ettepanekuid arutama jaanuaris.