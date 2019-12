Bensiini hind kordas neljapäeval tänavust rekordit

Viimastel päevadel on suuremad tanklaketid kergitanud bensiini hinda. Neljapäeval oli bensiin 95 liitri hind kerkinud 1,429 euroni, mis on sama kõrge kui tänavu kevadel. Kütusemüüjate sõnul tingis hinnatõusu peamiselt konkurents kütuseturul.

Kui veel kolmapäeval oli bensiin 95 liitri hind tanklates alla 1,4 euro, siis üleöö tõsteti hinda 1,429 euroni, mis on sama kõrge hind kui tänavu kevadel, mil hakati rääkima kütuse hinnarekorditest. Maailmaturul pole kütuste hindades samal ajal olulist muutust toimunud.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütles ERR-ile, et hinnatõusul on kaks selget põhjust.

"Viimaste päevade kergel hinnatõusul on kaks peamist mõjutajat – kütuste sisseostu hindade kallinemine umbes ühe sendi võrra liitri kohta ning kohalik konkurents," ütles ta.

Sülluste sõnul jälgivad Eestis tegutsevad tanklaketid tähelepanelikult konkurentide tegutsemist ning kui keegi turuosalistest peaks kütuse hinda kergitama, tulevad teised hinnatõusule järele.

"Turuosalised jälgivad aktiivselt üksteise hinnaliikumisi ning reageerivad kiirelt. Kui keegi kütusemüüjatest algatab hinnasoodustuse, tulevad konkurendid kiirelt järele. Kui keegi tõstab hinda, reageeritakse ka sellele kiirelt," selgitas ta.

Sama kinnitati ERR-ile ka Olerexist. Ettevõtte logistikajuht Priit Põlluste sõnul on konkurents tihe ning see võib õhel hetkel sundida kütust müüma alla omahinna, mis tähendab, et madalale hinnale peab ühel hetkel järgnema hinnatõus.

"Eesti kütuseturul on konkurents tihe ja kõik soovivad pakkuda kliendile parimat hinda. Kuna hinnasurve on tugev ja teised kütusemüüjad liiguvad samuti hinnaga kaasa, läheb kütuse hind ühel hetkel alla omahinna ning sellele järgneb hindade korrigeerimine," rääkis ta.

Märkimisväärne hinnatõus Eesti tanklates oli vahetult enne jõulupühi ja aastavahetust, mil inimesed tavapäraselt rohkem ringi liiguvad. Samas on tanklakettidel kavas klientidele aasta viimastel päevadel sooduskampaaniad.

Sülluste sõnul tegi Neste kõigile oma eraklientidele kuni 1. jaanuarini hinnasoodustuse viis senti igalt liitrilt.

Täpselt sama kampaania – aasta lõpuni viis senti liitrilt odavam – on Priit Põlluste sõnul kavas ka Olerexil. Oma püsiklientidele on sooduskampaania kavas ka Circle K-l.

Kõige kõrgem bensiin 95 hind oli Eestis 2012. aastal, kui liitri eest tuli maksta 1,459 eurot. Mullu kerkis hing 1,439 euroni, tänavune lagi ongi 1,429 eurot – sinnani kerkis bensiin 95 hind nii kevadel kui nüüd.