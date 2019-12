Riigikohus Enefit Greeni kaebust menetlusse ei võtnud

Eesti Energia tütarfirma Enefit Green vaidlustas Tallinna ringkonnakohtu otsuse 10. oktoobril. 18. detsembril otsustas riigikohus (kohtukoosseis eelmenetluses Viive Ligi, Heiki Loot, Nele Parrest), et kaebust menetlusse ei võeta.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles ERR-ile, et Enefit Green on konkurentsiameti ja tuuleenergia ettevõtete vaidlusesse kaasatud kolmanda osapoolena ning et edasi jätkub konkurentsiameti ja ettevõtete vaidlus uuesti esimeses astmes ehk halduskohtus. Lutsu kinnitusel ei mõjuta see Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumise seaduslikkust ning tehing ei ole tagasipööratav.

"Septembrikuine Tallinna ringkonnakohtu otsus ei andnud seisukohta loa õiguspärasuse kohta, vaid ütles, ettevõtete kaebus tuleb sisuliselt läbi vaadata ja lahendada. Tallinna ringkonnakohus rõhutas, et käesoleva vaidluse lõpptulem ei mõjuta Nelja Energia omandamise kehtivust. Kohtumääruse kohaselt nõustus ringkonnakohus konkurentsiametiga ja leidis, et koondumise loa võimalik tühistamine või kehtetuks tunnistamine ei too kaasa Nelja Energia aktsiate omandamise tehingu tühisust," märkis Luts.

Ringkonnakohtu otsus

Tallinna ringkonnakohus tegi otsuse Tuuletehnoloogia liitu kuuluvate ettevõtete kaebuse järel, milles palutakse kaaluda möödunud aasta novembris toimunud Nelja Energia ostu seaduslikkust Eesti Energia poolt.

Ringkonnakohtu määruse kohaselt on kahe suure energiaettevõtte koondumist lubanud konkurentsiameti haldusakt tühistatav ka pärast koondumise fakti toimumist ning ei toeta konkurentsiameti nägemust, mille kohaselt pärast Nelja Energia aktsiate omandamist Eesti Energia poolt ei saakski keegi koondumisluba vaidlustada.

6. novembril 2018 andis konkurentsiamet koondumisloa Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Green ja Nelja Energiale. Samal päeval omandas Enefit Green Nelja Energia aktsiad ning koondumine viidi lõpule. Avalikkust ja huvitatud isikuid teavitati nii koondumisloa andmisest kui ka tehingu lõpule viimisest järgmisel päeval.

Tuuletehnoloogia liitu kuuluvad ettevõtted leidsid, et tehingu osapooled soovisid tegevuste sellise ajastamisega võtta võimaluse konkurentsiameti koondumisluba vaidlustada.

Vastavalt aktsiate ostu-müügi lepingule omandas Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green 100 protsenti Nelja Energia aktsiatest. Aktsiate eest tasuti 289 miljonit eurot, lisaks võtab Enefit Green tehinguga üle Nelja Energia laenud summas 204 miljonit eurot.