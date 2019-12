Macron: Prantsuse väed tapsid Malis 33 pühasõdalast

"Neutraliseeriti 33 terroristi," ütles Elevandiluurannikul visiidil viibiv Macron. Presidendiamet kinnitas, et riigipea pidas neutraliseerimise all silmas tapmist.

Mali keskosas asuva Mopti linna ümbruses korraldatud operatsioonis džihadistide vastu osalesid eriüksused ja lahingukopterid.

Ühtlasi vabastasid prantslased operatsiooni käigus kaks islamistide käes vangis olevat Mali sandarmit.

"See arvestatav edu näitab meie vägede pühendumust ning toetust, mida me pakume Malile, piirkonnale ja meie oma julgeolekule," sõnas president.

"Me oleme kandnud kaotusi, kuid meil on täna hommikul ette näidata ka võite tänu meie sõdurite pühendumusele ja operatsioonile Barkhane," lausus Macron viitega Prantsuse terrorismivastasele operatsioonile. Ta viitas ka novembri lõpus Malis aset leidnud kahe Prantsuse sõjaväekopteri kokkupõrkele, milles sai surma 13 sõjaväelast.

Prantsuse riigipea saabus reedel Elevandiluurannikule, et tähistada Port-Bouet´ sõjaväebaasis koos Prantsuse sõduritega jõule. Eelmise aasta jõulude eel külastas ta Tšaadis ja 2017. aastal Nigeris teenivaid Prantsuse sõjaväelasi.

"Ma loodan, et me suudame anda uue sügavuse, uue pühendumuse ja uued jõud sellele operatsioonile, mille võtme-eesmärgiks on Saheli regiooni stabiilsus ja julgeolek," sõnas Macron baasis peetud kõnes.

"Me jätkame võitlust pühasõdalastest terroristidega. Me jätkame seda koos meie Aafrika partnerite ning Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega," lausus Prantsuse president. "Sest kui me lubame ohul õilmitseda, hakkab see mõjutama ka meid."

Pühapäeval sõidab Macron Elevandiluurannikult edasi Nigerisse.

Saheli piirkonnas tegutseb terrorismivastasel operatsioonil umbes 4500 Prantsuse sõdurit.

Prantsusmaa sekkus 2013. aastal Malis sõjaliselt pärast seda, kui suured alad ja peamised linnad riigi põhjaosas langesid pühasõdalaste kätte. Prantsuse vägedel õnnestus džihadistid tagasi kõrbesse ajada, kus nad on oma ridu koondanud ja liikunud lõunasse suurema asustusega aladele Malis. Relvavägivald on muutunud Malis peaaegu seitse aastat kestnud kriisi jooksul igapäevaseks.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi - Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Nigeri ja Tšaadi - võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine.

Prantsusmaa võõrustab 13. jaanuaril riigi lõunaosas Pau linnas tippkohtumist Nigeri, Burkina Faso, Mali, Tšaadi ja Mauritaania presidentide osavõtul. Tippkohtumise eesmärk on Macroni sõnul Prantsusmaa sõjalise missiooni uue strateegilise ja poliitilise raamistiku arutamine.