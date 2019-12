Postimees Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnul toimus lahkuminek poolte kokkuleppel, mille ajendiks olid juhatuses olnud erinevad nägemused tuleviku arengustrateegiate osas.

"Ajakirjandusäri on hetkel suurte muutuste tuules. Selleks, et pikaaegselt püsima jääda, peame juhtkonnas kõik toetama ühist nägemust tuleviku osas," selgitas Raudsalu.

Nikkolo on töötanud Postimees Grupi ettevõtetes kokku 17 aastat, olles Järva Teataja ja Pärnu Postimehe peatoimetaja. Viimastel aastatel on Nikkolo juhtinud Postimehe toimetust vastutava väljaandjana ja uudismeedia juhina. Postimees Grupp hindab Nikkolo panust ettevõttesse ja soovib talle edu edaspidiseks.

Kuni uue vastutava väljaandja ametisse nimetamiseni asub sellele ametikohale kohusetäitjana uudisteagentuuri BNS peatoimetaja Kalev Korv, kes juhib Postimehe toimetust koos Aivar Reinapiga. Muutusi käsitlev koosolek toimub 27. detsembril. Postimees Grupi juhatus jätkab esialgu kolmeliikmelisena.

Korv ütles ERR-ile, et vastavalt kokkuleppele Postimees Grupi juhatusega täidab ta vastutava väljaandja kohuseid täpselt selle ajani, kui Postimees Grupi juhatus on leidnud uue vastutava väljaandja, kes hakkab ühtlasi olema ka Postimehe peatoimetaja ametis. Korv kinnitas, et vastutava väljaandja ja peatoimetaja ametikoht on kavas ühendada nagu Postimehes on ajalooliselt olnud. "Nagu ma aru olen saanud, siis otsing käib ja ilmselt suhteliselt edukalt ja on võib-olla isegi lõppfaasis."

Korv ise sellele kohale ei pretendeeri ja jätkab pärast Postimehele uue peatoimetaja leidmist BNS-i peatoimetajana.