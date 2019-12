Postimehe omanik Margus Linnamäe kinnitas esmaspäeval peetud kohtumisel lehe ajakirjanike esindajatega, et soovib taastada toimetuses kadunud usalduse, ütles Postimehe uudistetoimetuse juht.

"Saime vahetult rääkida ja olukorda arutada. Nõukogu esimees kuulas ära toimetuse seisukohad ning tema sõnum oli liikuda usalduse taastumise poole," ütles Postimehe uudistetoimetuse juhataja Urmas Jaagant ERR-ile.

Küsimusele, mis oli kohtumisel osalenud Postimees Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnum toimetusele, vastas Jaagant, et Raudsalu sõnul ei ole juhatus tahtnud sekkuda toimetuse ajakirjanduslikku töösse. Raudsalu olevat ka kinnitanud, et usaldab Postimehe toimetust.

Samas ei osanud Jaagant öelda, kui kaugel on Postimehele uue peatoimetaja leidmine ning sedagi, mitu ajakirjanikku on jõulude ajal lahvatanud vastasseisu käigus töölt lahkunud. "Ei ole lahkujate arvu kokku lugenud. Kolleegid teistest toimetustest on kasutanud numbreid viis või seitse," märkis Jaagant.

Raudsalu ja Postimehe uuriva toimetuse vahel vallandunud konflikti käigus lahkusid lehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo ja uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa ning erinevatel andmetel veel mitu ajakirjanikku. Oma äraminekust on teatanud ka näiteks arvamustoimetuse juhataja Indrek Lepik, uuriva toimetuse ajakirjanikud Oliver Kund, Martin Laine, Mari Mets, Helen Mihelson ja Henrik Ilves.

Linnamäe käis esmaspäeval Postimehe toimetuse osakondade juhtidega vestlemas, misjärel lehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap ütles Delfile, et töörahu on saavutatud ning liigutakse edasi. Küsimusele, kas ka ajakirjanikud selle sõnumiga rahule jäid, vastas ta: "Elame, näeme."