Roonemaa selgitas Postimehest lahkumist: siseuurimine viis usalduse ettevõtte vastu

Sel nädalal lahkus Postimehest töölt mitu ajakirjanikku, nende hulgas uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa.

Roonemaa kirjutas sotsiaalmeedias, et tema lahkumine ei olnud järjekordne toimetuse mäss.

"Mõned nädalad tagasi hakkasime kuulma, et ettevõtte juhatuse esimees viib läbi mingit oma uurimist, mis on ühtaegu nii ajakirjanduslik kui ka siseuurimine. See puudutavat ühte võimalikku rahapesu teemat. Info jõudis meieni majast väljast. Kui juhatuse esimehel soovitati teemast rääkida minuga (kuna olen rahapesuteemadega üksjagu palju tegelenud), siis ütles ta, et tahab selle kõigist ajakirjanikest, sh minust eemal hoida. Uuritav teema pärines eelmisel talvel minu poolt majja toodud materjalidest, millest tegime Postimehes ka üksjagu lugusid," selgitas Roonemaa.

"Kuna läbi käisid terminid nagu siseuurimine (internal investigation) ja seda vedas CEO isiklikult, siis muutis see mind üksjagu vihaseks. Minu otsene ülemus Merili Nikkolo ei olnud asjaga kurssi viidud. Kui ta küsis, mis toimub, väitis CEO esiti minu ja Merili ees, et kuuleb sellisest asjast meie käest esimest korda, et tegemist on täieliku valega ja küllap konkurendid üritavad meid mustata. Hiljem kordas ta sama kõikide toimetuse juhtide ees," kirjutas ta.

Roonemaa lisas, et selle nädala esmaspäeval ilmnes, et sama uurimine käib varasema hooga edasi. Samal päeval vallandati Merili Nikkolo. "Seejärel oli mulle selge, et olukorras, kus meile valetatakse ja vallandatud on minu otsene juht, pole mul enam perspektiivi selles ettevõttes jätkata."

"Päev hiljem tunnistas CEO üles ettevõtte listis, et jah, nad on kaasanud "lepingulised partnerid" uurima mingit rahapesulugu, mis on plahvatusohtlik ja väga salajane ja lekete ära hoidmiseks ei räägita sellest ajakirjanikele, ja kui materjalid on koos, antakse uurivale toimetusele avaldamiseks. Justnimelt, antakse avaldamiseks. Kes on "lepingulised partnerid", meile ka ei avaldata," kirjutab Roonemaa. Tema sõnul eitati siseuurimist jätkuvalt.

"Ehkki sellest on meie allikatega räägitud korduvalt ning ka ametisse määratud peatoimetaja kt teatas reedesel koosolekul toimetuse ees, et tema on seisukohal, et toimetuses on erapoolikuid ajakirjanikke, kellele ei saakski seda teemat usaldada. Täiesti põhjendatud küsimuste laviinile, et kes, mis ja kuidas, ta enam vastuseid ei andnud. Sel põhjusel sai minu usaldus ettevõtte vastu otsa. Ja arusaadavalt puudus ettevõttel usaldus minu vastu," lisas Roonemaa.

Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu ütles reedel, kui mitu Postimehe ajakirjanikku töölt lahkus, et õhkkond toimetuses on pinev.

Ta tunnistas, et paljud ajakirjanikud avaldasid reedel väljaande juhtkonnale umbusaldust.