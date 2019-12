Reedel toimus ajalehes koosolek juhtide ja toimetuse vahel, mille järel teatasid oma äraminekust arvamustoimetuse juhataja Indrek Lepik, uuriva toimetuse ajakirjanikud Oliver Kund, Martin Laine, Mari Mets, Helen Mihelson ja Henrik Ilves, vahendas Delfi.

Indrek Lepik ütles ERR-ile, et reedene koosolek juhtkonna ja toimetuse vahel üksteise mõistmist ei tekitanud, vaid pigem tekitas probleeme juurde.

Lepik kinnitas, et üks lahkuja on tema ise.

"See ei tundunud lihtsalt enam mõistlik õhkkond, kus teha normaalset ja professionaalset ajakirjandust," põhjendas Lepik.

Grupi juht: õhkkond on pinev

Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu ütles ERR-ile, et temani on jõudnud Mari Metsa ja Indrek Lepiku lahkumisavaldused. Ta tunnistas, et õhkkond toimetuses on pinev.

Raudsalu tunnistas, et paljud reedesel koosolekul osalenud ajakirjanikud avaldasid väljaande juhtkonnale umbusaldust. Ta lisas, et inimesi lehe kokkupanekuks siiski jätkub.

"Postimehe toimetuses on üle 100 töötaja, lehetegijaid jätkub ning tuleb ka uusi inimesi tööle," ütles Raudsalu. Ta lisas, et usub, et Kalev Korv (BNS-i peatoimetaja, kes ajutiselt täidab lehe peatoimetaja kohuseid - toim) suudab Postimehes töörahu taastada.

"Peatoimetaja otsingud on käimas, räägitud on mitme kandidaadiga," rääkis Raudsalu. Ta ei välistanud, et arvamustoimetuse uus juht ning samuti uuriva toimetuse juht võivad tulla toimetuse praeguste ajakirjanike seast.

Lahkunud palju nimekaid ajakirjanikke

Sel esmaspäeval pani ameti maha AS-i Postimees Grupp juhatuse liige ja Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo. Nikkolo lahkumisteate peale teatas ameti mahapanekust ka uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa.

Lisaks neile on viimase aasta jooksul Postimehest lahkunud veel ajakirjanikke. Eelmise aasta 13. detsembril teatas kauaaegne Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv, et lahkub uuest aastal ametist. Tema asemel sai arvamustoimetuse juhatajaks Peeter Helme.

Järgmine lahkuja oli peatoimetaja Lauri Hussar, kes teatas 14. jaanuaril, et kandideerib vastloodud erakonna Eesti 200 nimekirjas riigikogusse.

3. aprillil selgus, et Postimehe peatoimetajaks saab arvamustoimetuse juhataja Peeter Helme, kelle koha arvamustoimetuse juhina sai Indrek Lepik.

Aprillis lahkus Postimehest Vilja Kiisler, kes tõi põhjuseks erimeelsused arvamus- ja sõnavabaduse suhtes.

Juunikuus lahkusid lehest seal pikalt töötanud Arteri juht Sigrid Kõiv ja arvamustoimetuse toimetaja Marti Aavik. Juulis lahkus veel üks arvamustoimetaja - Taavi Minnik.

Novembris pani ameti maha peatoimetaja Peeter Helme, kellele sai saatuslikuks vastuolu toimetusega.