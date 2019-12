Venemaa hoiatas Eestit karmide vastumeetmete eest seoses Sputnikuga

"Me loodame väga, et Eesti siiski peatab selle pretsedenditu õigusvastase aktsiooni, mõtleb ümber," lausus Matvijenko.

"Vastasel juhul rakendame kindlasti adekvaatseid vastumeetmeid. Need saavad olema karmid, sest seda laadi tegevust, massimeediavahendite ahistamist rohkem taluda ei ole lihtsalt võimalik. Need abinõud saavad kindlasti olema väga tuntavad," sõnas ta ajakirjanikele.

Spiikri sõnul avaldavad sellised sammud Vene propagandakanali vastu negatiivset mõju Vene-Eesti suhetele. "Ma tahaks loota, et Eestil on olemas vähemalt mingi suveräänsus ja sellised Sputnikut puudutavad avaldused langesid lihtsalt kokku Briti peaministri (Boris Johnsoni) visiidiga Eestisse," lisas Matvijenko.

TASS-i andmeil saatis föderatsiooninõukogu neljapäeval OSCE asjakohastele ametiisikutele kirja, milles kutsutakse üles mõjutama Eesti võime loobuma katsetest piirata Sputniku tööd.

Eesti välisministeerium selgitas kolmapäeval, et Sputniku asutas 2014. aastal Rossija Segodnja oma rahvusvahelise haruna. Rossija Segodnja peadirektor Dmitri Kisseljov kuulub Euroopa Liidu personaalsete sanktsioonide nimekirja, kuna tal oli keskne roll Ukraina ründamist (st Krimmi annekteerimist 2014. aastal ning Vene Föderatsiooni sõjalist tegevust Ida- ja Kagu-Ukrainas) toetavas Vene Föderatsiooni propagandas.

Lähtudes Dmitri Kisseljovi vastu kehtestatud personaalsetest sanktsioonidest külmutasid Eesti pangad oktoobri lõpus Rossija Segodnja pangaarved.

Detsembris informeeris rahapesu andmebüroo füüsilisi isikuid, kellel on töölepinguline või võlaõiguslik töösuhe Rossija Segodnjaga, et teadlikult sanktsioonide all isiku heaks töötamine või talle teenuse osutamine võib kaasa tuua kriminaalvastutuse.

Sputniku ajakirjanduslik sisu ei oma finantssanktsiooni rakendamise seisukohalt tähtsust. Määrav oli Sputniku Eesti emafirma peadirektori Dmitri Kisseljovi roll Ukraina ründamisel ning tema isiklik seotus ja kasusaamine Rossija Segodnja tegevusest.

Eestis rakendatakse Sputniku omandivormist puutuvaid Euroopa Liidu sanktsioone, mitte piiranguid seoses sisuga, vahendas Postimees välisministeeriumi sõnu.

Vene president Vladimir Putini nimetas oma läinudnädalasel pressikonverentsil Eesti võimude tegevust küüniliseks.

"Imestan Eestis toimuvate sündmuste üle," ütles Putin.

"See on üllatav künism, aga igasugused piirangud riikide tasandil ei ole tõhusad, sest annavad ohjad neile, kes tahavad külvata viha meie rahvuste vahel," ütles Putin.