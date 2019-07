Välisminister Edgars Rinkevicsi pressiesindaja Martins Dregeris selgitas uudisteagentuurile LETA, et 23. juulil saatis ministeerium instituudile kirja, et portaali baltnews.lv omanikuks on registreeritud Vene infoagentuur Rossija Sevodnja, mida juhib Dmitri Kisseljov, kes on kantud Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritute nimekirja, vahendas Läti ringhääling.

Kirjas juhib välisministeerium tähelepanu EL-i dokumentidele, mis puudutavad sanktsioone, mis kehtestati EL-i poolt pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt ja pärast Moskva tegevust Donbassis.

Venemaa tuntud meediategelane Dmitri Kisseljov on sanktsioneeritute nimekirjas Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja iseseisvust õõnestavate tegude eest. EL on dokumentides nimetanud Rossija Sevodnja agentuuri kui üht keskset tegurit Venemaa riiklikus propagandas.

Välisministeerium selgits kirjas, et kooskõlas sanktsioone puudutavate Läti seadustega on EL-i regulatsioonid sanktsioonide puhul Läti jaoks siduvad. Veebidomeen baltnewsl.v on aga kommertsprojekt, mille omanikuks on EL-i sanktsioonide alla käiv juriidiline isik, rõhutas Dregeris.

Uurivate ajakirjanike grupp Re:Baltica edastas juba 2017. aasta esimeses pooles, kuidas Balti riikides tegutsevad Baltnewsi portaalid on juhitud kommertsskeemi kaudu Venemaa riigi poolt.

Eesti sarnast sammu astunud ei ole. Käesoleval aastal on portaalile baltnews.ee andnud eksklusiivintervjuu nii peaministriparteisse kuuluv Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kui ka EKRE juhist siseminister Mart Helme. Neljapäeval teatas Helme Baltnewsile ka seda, et "ükski liit pole osutunud igaveseks" ning "et igavene pole ka Euroopa Liit".