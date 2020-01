ERR Moskvas: Lavrov kritiseeris Eesti tegevust seoses Sputnikuga

Eesti võimude tegevuse kohta esitas Lavrovile küsimuse Eesti Sputniku juht Jelena Tšerõševa, kes süüdistas välisminister Urmas Reinsalu ja president Kersti Kaljulaidi ebadiplomaatilistes ja Venemaa-vastastes avaldustes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mis puudutab Eesti avaldusi, siis jah, minu kolleeg rääkis juba, et piirilepet ei ratifitseerita, sest see tühistab Tartu rahulepingu. Ja et Põtalovo rajoon või mis me võlgu oleme - ma ei mäleta enam - peab tagasi minema Eesti jurisdiktsiooni alla. Mis aga puudutab Eesti presidendi avaldust, kui ta taotles kohtumist Moskvas, siis Vladimir Putin kohtus temaga. Mulle tundus, et ta hindab olukorda adekvaatselt: me oleme naabrid, meil on küll lahkarvamused, aga me peame olema head naabrid. Ilmselt midagi temaga juhtus pärast seda, kui ta tuli oma pealinna tagasi," rääkis Lavrov.

Aga rohkem kui Eesti ametnike avaldused panid Sergei Lavrovi muretsema Eesti riigi tegevus Vene meediakanali Sputnik Eesti üksuse vastu.

"Mis puudutab konkreetseid tegusid Sputniku suhtes, siis ma arvan, et see on nörritav. Ja see, et Euroopa Liit neelab laias laastus selle alla, ega saa mitte midagi teha, on veel üks plekk Euroopa Liidu reputatsioonil. Ja neid plekke on juba palju," ütles Lavrov.

Kõiki ajakirjanikke huvitas täna, kas loodab Sergei Lavrov oma ametiga jätkata ka uue valitsuse koosseisus, aga sellele küsimusele välisministri kohusetäitja ei vastanud.