Vilniuse kohus lubas blokeerida Sputniku Leedu portaali

"Kohus sanktsioneeris otsuse," ütles Leedu meedia järelevalveameti, raadio- ja televisioonikomisjoni (LRNK) esimees Mantas Martisius. Tema sõnul on internetipakkujatel viis päeva aega, et blokeerida ligipääs veebiküljele https://sputniknews.lt/.

LRTK sanktsioonid järgnesid järeldusele, et Sputniku veebikülg avaldas ebaseaduslikult Leedu ringhäälingu uudisteportaali lrt.lt sisu ilma ringhäälingu nõusolekuta.

LRTK esindaja ütles, et otsus ei ole seotud Sputniku uudiste sisuga, kuid Leedu luure ütles eelmisel aastal, et Sputniku Leedu portaal on üks Venemaa instrumentidest, mida ta kasutab oma Leedu infopoliitika elluviimiseks.

Leedu luure andmeil kasutatakse seda portaali Venemaa mõjuvõimu kasvatamiseks Leedu inforuumis, Lääne-vastaste meeleolude levitamiseks ning Kremlit soosiva avaliku arvamuse kujundamiseks.