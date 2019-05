Sputniku Leedu osakonna peatoimetajal Marat Kasemil keelati riiki sisenemine viieks aastaks, vahendas väljaanne Meduza. Kasem ütles uudisteagentuurile RIA Novosti, et Leedu võimude hinnangul ohustab ta riigi julgeolekut.

RIA Novosti andmeil on Kasem nüüdseks juba Leedust lahkunud.

Venemaa rahastatud meediaagentuur Rossia Segodnja / Russia Today lõi Sputniku väljaande The Voice of Russia (Vene Hääl) asemel ning see tegutseb Euroopa riikides, Hiinas ja USA-s, edastades Kremli-meelset infot, mida Läänes hinnatakse sageli propagandaks või libauudisteks.

Eesti ei pea Sputnikut ajakirjandusväljaandeks ning valitsusasutused sellega ei suhtle.