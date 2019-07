Isamaa esimees Helir Valdur Seeder ütles, et ei ole kindel, kui palju tänapäeva kommunikatsioonitehnoloogia juures Baltnewsi ära keelamine efekti annab. "Kui me arvestame, kus me asume. Suure Venemaa kõrval. Kus Venemaal on läbi erinevate kanalite palju võimalusi," märkis Seeder.

Samas märkis Seeder, et võiks Baltnewsi keelamist arutada sisepoliitilise ja deklaratiivse sammuna, ka olukorras kus Baltnews on vähese loetavusega marginaalne väljaane.. "Eks See kuulub kõige muuga nende sanktsioonide ritta. Poliitilise otsusena. Mida võib Eestis loomulikult kaaluda."

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et tema Baltnewsi riikliku sulgemist ei toeta. "Ei toeta meediakanalite niinimetatud lõikust, kuna tänapäeva infoajastul oleks see lihtsalt poliittöö imiteerimine. Siis peaks jõuliselt sekkuma ka teiste meediaplatvormide töösse," ütles Karilaid.

"Mõistlikum on teha ise vajalikku selgitustööd ja arendada ühiskondlikku kriitilist mõtlemist. Tugev ühiskond ei karda ka negatiivset propagandat. Libauudiste teadlik levitamine võiks olla aga õiguslikult tugevamalt reguleeritud," lisas ta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige ja riigikogu spiiker Henn Põlluaasa hinnangul võiks tegelikult mõelda Baltnewsi sulgemise peale. "Miks mitte. Neid teemasid on ka arutatud varem, et selliseid infokanaleid piirata, mis täiesti sellist Eesti vastast iseloomu omavad ja Eesti vastast valesid ja laimu levitavad. See on täiesti tavapärane ka ju teistes maades," ütles Põlluaas. "Seda enam, et meil peaaegu kolmandik elanikkonnast elab Venemaa inforuumis, mis on meile täiesti selgelt vaenulik. Kindlasti me peaksime seda kontrollima ja piirama."

Põlluaasa sõnul ei peaks poliitikud ja ametnikud sellistele kanalitele intervjuusid andma. "See on ka täiesti normaalne, et selliste kanalitega mitte koostööd teha. Ma tean, et Sputnikule paljud poliitikud keelduvad keelduvad andmast, kaasa arvatud mina, intervjuusid. Selle pärast, et me teame väga hästi, kuidas seda usaldust kuritarvitatakse. Tiritakse kontekstist sõnu või lauseid välja ja paigutatakse hoopis teisteste seostesse ja kontekstidesse. Täiesti loomulik oleks, kui ei antaks neid intervjuusid sellistele infoallikatele, või telekanalitele," ütles Põlluaas.

Baltnewsile on viimase kuu jooksul kaks korda intervjuu andnud EKRE esimees Mart Helme. "Eks see on ta enda valik, aga mina isiklikult ei annaks," ütles Põlluaas.

Mart Helme ise Baltnewsile intervjuu andmises probleemi ei näinud. "Ma ütlen niimoodi, et nagu ma annan kommentaare väga selge EKRE-vastase kallakuga väljaannetele Eestis, annan ma ka teistele. Meie sooviksime kõik need Venemaa vaenulikud kanalid kinni panna, kuna kõik teised erakonnad ja ma rõhutan, kõik teised erakonnad on nende kinnipanemise vastu, siis me ei näe põhjust, et meie peame neid ignoreerima," ütles Helme.

Sisuliselt leiab ka Karilaid, kelle parteikaaslane, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on Baltnewsiga rääkinud, et portaalile võiks intervjuusid anda küll. "Siis kui suudavad anda intervjuu nii et see on Eesti huvides. Peavad arvestama et toimetaja töö võib olla jõhker. Ise riskib oma kuvandiga," ütles Karilaid.

Seederi sõnul on tema koalitsioonipartnerite tegevus otseselt väga üllatav ei olnud. "Nende kahe erakonna puhul mööda minnes sellisest ametlikust diplomaatia poliitikast Moskvaga suhtlemisel olen täheldanud ju varemgi. Selles suhtes on teatud sarnasust nii Keskerakonnal kui ka EKRE-l, mis puudutab Moskva poliitikat."

Lisaks ei kiida Seeder ka heaks Venemaa propakandakanalitele intervjuude andmist. "Poliitikud, ametnikud ja ka kohalikud omavalitsused ei peaks oma ametlikku informatsiooni nende kanalite kaudu edastama. See täpselt legitimeerib neid ja see on küll hukkamõistu väärt," ütles Seeder.

Läti Ülikooli matemaatika- ja arvutiteaduste instituut, mis seaduste alusel haldab Läti veebidomeenide registrit, tõkestas neljapäeval ligipääsu veebiportaalile baltnews.lv. Blokeerimisotsus lähtus Läti välisministeeriumi edastatud teatest, mis viitas Euroopa Liidu sanktsioonidele.

Välisminister Edgars Rinkevicsi pressiesindaja Martins Dregeris selgitas uudisteagentuurile LETA, et 23. juulil saatis ministeerium instituudile kirja, et portaali baltnews.lv omanikuks on registreeritud Vene infoagentuur Rossija Sevodnja, mida juhib Dmitri Kisseljov, kes on kantud Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritute nimekirja.

Eesti sarnast sammu astunud ei ole. Käesoleval aastal on portaalile baltnews.ee andnud eksklusiivintervjuu nii peaministriparteisse kuuluv Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kui ka EKRE juhist siseminister Mart Helme. Neljapäeval teatas Helme Baltnewsile ka seda, et "ükski liit pole osutunud igaveseks" ning "et igavene pole ka Euroopa Liit".