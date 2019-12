Soome turistide arv pöördus tõusuteele - Eestisse reisivad uued põlvkonnad

Läinud aasta lõpus ja selle aasta alguses täitsid Soome ja Eesti meediat pealkirjad "Eesti hüljanud" Soome turistidest. Soomest Eestisse reisinud ja siin ööbinud inimeste hulk tõesti langes, kuid see trend on nüüd muutunud.

Alates selle aasta juulist on Soome turistide ja nende ööbimiste arv eelmise aasta sama ajaga võrreldes kuust kuusse tõusnud. Turistide arv tõusis juulist septembrini 22 000 ja ööbimised juulist oktoobrini 35 000 võrra.

"Teine poolaasta näitab, et Soome kodanike huvi Eestisse reisimise vastu on taastunud. Oleme märganud, et see puudutab praktiliselt kõiki vanusegruppe, aga eelkõige tooks välja nooremad inimesed. See on väga hea tendents," märkis Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

Laulva revolutsiooni põlvkonnad on väja vahetatud

Ka Soome saatkonnas on täheldatud nooremate põlvkondade kasvavat huvi Eesti vastu.

"Laulva revolutsiooni aegsed nostalgiapõlvkonnad ei jaksa enam nii palju reisida kui varem. Nende asemele on tulnud uued põlvkonnad, kes tulevad Eestisse, et hästi süüa, käia kontsertidel ja osaleda erinevatel üritustel. Ka uued muuseumid ja näitused tõmbavad siia," nentis Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi.

Tema hinnangul tuleb üha vähem soomlasi Eestisse eelkõige alkoholi pärast. Augustis avaldatud küsitluse kohaselt motiveerib Eestisse reisivatest soomlastest 75 protsenti miski muu kui alkohol.

Mis on üldse turism?

Endine hotell Viru turundusjuht, turismiettevõtja Evelin Org peab kasulikuks, et Soome turistide arvu vähenemist mõlema riigi meedias põhjalikult käsitleti.

"See oli selles mõttes positiivne, et nüüd on kõik ennast kokku võtnud. EAS on tublit tööd teinud ja palganud lisainimesi Soome turuga tegelema. Visit Tallinn läheb esmakordselt Helsingisse turismimessile. Olukorrast on aru saanud ka väiksemad restoranid ja muud tursimikohad, kes ei osanud varem võib-olla hinnata, kui palju meie turism ja majandus Soome turistidest sõltuvad," rääkis Org.

Hannele Valkeeniemi sõnul on tänapäeval tegelikult üha raskem hinnata, mis on turism ja mis mitte.

"Kui keegi tuleb Soomest Eestisse oma autole hooldust tegema ning käib samal ajal restoranis korralikult söömas, kas see on turism? See on kahe riigi kokkupuutepinnal toimuv igapäevane liikumine."