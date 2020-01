Austraalia päästjad püüavad jõuda tulelõksu jäänud rannalinnadeni

Austraalias käivitati kolmapäeval ulatuslik pääteoperatsion, et jõuda tuhandete inimesteni, kes on jäänud kagurannikul läbi kuurortide ja maapiirkondade levinud ning kaheksa inimese elu nõudnud põlengute lõksu.

Päästemeeskondadele on tulnud appi mereväealused ja sõjalennukid, millega toimetatakse inimestele humanitaarabi ja püütakse saada ülevaadet kuid väldanud võsatulekahjude laastamistöö ulatusest.

Politsei teatel leiti kolmapäeval taas kolm inimest surnuna, millega tõusis ohvrite arv esmaspäevast alates kaheksani.

Kagu-Austraalias on kahjutuli kontrolli alt väljunud, tules on hävinud üle 200 elumaja ja mitmest väikelinnast on järel vaid varemed. Mitu inimest on kadunud ning kardetakse ohvrite arvu tõsu.

Rannalinnadest, kuhu inimesed tule eest veele ja selle lähedusse uue aasta saabumist tähistama kogunesid, tilgub infot vähe, sest osa telemaste on kannatada saanud ning ühendused paljude kohtadega katkenud.

Uus-Lõuna-Walesi piirkonna tuletõrjeülem Shane Fitzsimmons ütles, et isoleeritud piirkondades kannatanutele abi anda püüdvad päästeteenistused seisavad silmitsi tõsiste katsumustega.

"Me ei pääse sinna maanteed mööda ega õhu kaudu. See on liiga ohtlik, me lihtsalt ei pääse sinna ja inimesed ei saa neist piirkondadest välja," ütles ta.

Põlengud möllavad üle kogu Austraalia ja kaitsejõudude sõnul võib minna päevi, enne kui sõjaväelased mõne kaugema koha hädalisteni jõuavad.

Victoria osariigis Mallacootas, kus tulemüür surus rannale lõksu umbes 4000 inimest, saabus abi suunda muutnud tuule näol.

Võimud on valmistunud võimaluseks, et Mallacoota jääb nädalateks muust maailmast äralõigatuks. Kolmapäeva õhtul peaks helikopteritega kohale saabuma humanitaarabi kaheks nädalaks.

Kolmapäeval tõi Austraalia tuletõrjujatele ja tuleohus elanikele pisut leevendust tuule vaibumine ja jahedam ilm, kuid põlenguoht ei ole sellega kadunud. Laupäevaks lubatakse taas palavamat ilma.