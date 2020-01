Austraalia maastikupõlengute suitsu on märgatud ka umbes 12 000 kilomeetri kaugusel asuvas Lõuna-Ameerikas. Tähelepanekutest on teatanud näiteks Argentinas ja Tšiili meteoroloogiateenistused.

Muuhulgas mõjutas Austraaliast pärit suitsuvine seda, millist värvi Lõuna-Ameerika elanikud taevas päikest nägid, vahendasid ERR-i teleuudised, Yle ja BBC.

Ekspertide sõnul on 6000 meetri kõrgusel liikuvat suitsupilve märgatud lausa Brasiilias Rio Grande del Suri osariigis, mis asub Argentinast idas Atlandi ookeani kaldal.

Atardecer "rojizo" en Buenos Aires, provocado por el humo de los incendios de Australia.



Austraalia maastikupõlengutes on praeguseks põlenud Iirimaa suurune ala ning täielikult hävinud on umbes 2000 kodu. Hukkunud on vähemalt 25 inimest ja miljoneid loomi.

Valitsus lubas moodustada maastikupõlengutest taastumiseks fondi, kuhu riik suunab kaks miljardit Austraalia dollarit ehk umbes 1,25 miljardit eurot.

Esmaspäeval saadeti kolme osariiki põlengutega võitlema uued reservväed, tuletõrjujatega on liitunud meeskonnad USA-st ja Kanadast.

Saabunud vihm ja temperatuuride langemine annab võimaluse kontrolli alt väljunud põlengute ohjamiseks, kuid nädala teiseks pooleks ennustatakse taas temperatuuri tõusu.