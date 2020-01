Kängurusaar on Austraalia suuruselt kolmas saad ning populaarne loodusturismi sihtkoht Lõuna-Austraalia osariigi rannikul. Seal elab palju põlisloomi, kolaalade populatsiooni suuruseks arvati enne põlenguid 50 000 isendit.

Võsapõlengud on laastanud Austraalia kaguosa juba kuu aega, ainuüksi Uus-Lõuna-Walesi osariigis on teadlaste hinnangul tules hukkunud ligi pool miljardit metslooma. Viimastel päevadel on läinud olukord eriti hulluks. Kängurusaarel levib tuli kiiresti ja see oli reedese seisuga võtnud enda alla 170 000 hektari suuruse alla - ligi kolmandiku saarest.

"Üle 50 protsendi populatsioonist on kadunud," ütles saare looduspargi direktor Sam Mitchell. Looduspark kogub raha tules viga saanud koaalade raviks.

Mitchell lisas, et kerge ei saa olema ka ellujäänute olukord, sest nende elupaigad on põlenud ja süüa ei ole midagi.

Adelaide'i ülikool avaldas juulis uuringu, millest nähtub, et Kängurusaare koaalapopulatsioon on koaalade ellujäämise seisukohast eriti tähtis, sest see on ainus suur looduses elav asurkond, mis ei ole nakatunud klamüüdiasse.

Klamüüdia on bakteriaalne infektsioon, mis põhjustab koaaladel nägemise kaotust, viljatust ja surma. Haigus on laialt levinud Queenslandi ja Uus-Lõuna-Walesi koaaladel ning seda esineb ka Victoria osariigis.

"Nad on kogu populatsiooni elukindlustus," ütles uurimisrühma juht Jessica Fabijan Kängurusaare koaaladest rääkides.

Fabijan lisas, et võsatulekahjudes on kardetavasti hukkunud palju loomi ka Uus-Lõuna-Walesis ja Victoria osariigi Gippslandi piirkonnas, kus on suured koaalade asurkonnad.

"See on suurim tragöödia nende populatsioonile pärast 19. sajandi lõppu, mil koaalasid kütiti karusnaha pärast," lisas ta.

Arvatakse, et enne eurooplaste saabumist 1788. aastal elas Austraalias üle 10 miljoni koaala.

Osariigi valitsuse sõnul ei saa koaalasid Kängurusaarelt ära viia, sest see on ainus klamüüdiavaba piirkond. Loomi püütakse aidata kohapeal.