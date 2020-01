Austraalias viibides palub välisministeerium inimestel järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Jälgida tuleks ka jooksvat infot põlengute kohta Uus-Lõuna-Walesi päästeteenistuse kodulehel või laadida alla rakendus "Fires Near Me", mis aitab olukorda jälgida. Samuti jagavad jooksvat infot kohalikud meediaväljaanded.

Tugevate tuulte tõttu kannatavad suitsu all ka Sydney ja Canberra. Välisministeeriu soovitab inimestel tugeva suitsu korral viibida siseruumides, järgida ametivõimude korraldusi ja hoida end kohalike meediaväljaannetega kursis.

Info või abi saamiseks palub ministeerium helistada tööajal numbrile +61 (0) 409 798 474 või ööpäevaringselt numbrile + (372) 53 01 99 99.

Eesti toetab ohvrite abistamist 50 000 euroga

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Eesti on solidaarne Austraalia riigi ja rahvaga, kes kannatab ulatuslike maastikupõlengute all. "Eesti välisministeerium toetab 50 000 euroga Austraalia Punase Risti katastroofiohvrite abistamise tegevusi," ütles Reinsalu. Välisministeerium on pöördunud ka Austraalia ametiasutuste poole, et pakkuda võimalikku täiendavat abi.

Peamiselt on mõjutatud Uus-Lõuna-Walesi, Queenslandi, Victoria ja Tasmaania osariigid, kus otsese ohupiirkonna elanikele on antud korraldus evakueeruda.

"Kaotatud inimelud, kodud ja hävinenud loodus ning ohus loomaliigid kurvastavad meid väga. Oleme sel väga raskel ajal mõtetes kõigi Austraalia inimestega ning ärgitame rahvusvahelist kogukonda pakkuma Austraaliale igakülgset toetust," lisas Reinsalu.